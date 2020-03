Els súpers, desbordats per la demanda d'entregues a domicili

Primer intent: fer la compra a Casa Amatller i demanar que la portin a casa. Resultat: cap dels productes seleccionats està disponible per fer l'entrega al codi postal escollit a l'Eixample de Barcelona. Segona opció: demanar-ho al supermercat d'El Corte Inglés. Resultat: no hi ha dates per a l'entrega aquesta setmana. Tercer intent: Caprabo. Tampoc té forats lliures fins a la setmana entrant. Bonpreu ha suspès el servei a domicili fins a aconseguir lliurar totes les comandes que acumula i Mercadona només porta la compra a casa als barris que queden més a prop del seu centre logístic, a la Zona Franca. El confinament ha desbordat el servei de compra a distància dels supermercats. Algunes cadenes, com Condis, ja van suprimir d'entrada la venda online i ara l'han pogut tornar a activar però, com el gruix dels establiments que mantenen el servei, demanen ara marges de temps més grans als compradors per poder garantir l'entrega.

També els establiments petits s'han vist desbordats per les peticions d'entrega a domicili i alguns detallen a l'ARA que han hagut de prioritzar els clients fidels i els que més ho necessiten i desatendre altres comandes. "No tenim capacitat per aguantar un mes a aquest ritme", lamenta la responsable d'una d'aquestes botigues, que ha resistit les últimes dues dècades a la competència de les grans superfícies i ha ofert sempre l'entrega a casa. Ara veu com s'han duplicat els encàrrecs i no té mans per arribar a tot arreu. S'hi suma que algunes cadenes hagin suprimit el servei i que molta gent jove també prefereixi ara no baixar a comprar.

Les grans cadenes, que rebutgen donar dades de l'increment de vendes, potencien uns altres serveis que no requereixen contacte físic comprador-venedor. És el cas de la proposta Click&Car que planteja El Corte Inglés i que aquests dies ha multiplicat per cinc la demanda, segons fonts de l'empresa. Amb aquest mètode de compra, s'escullen els productes i es paga la compra des de casa, i després es recullen amb el cotxe en una zona habilitada al pàrquing i sense necessitat de baixar-ne perquè algú ja carrega les bosses al maleter. "Estem impulsant mesures perquè tothom pugui estar tranquil fent la compra", expliquen. Entre aquestes mesures hi ha des de fer gratuïts els pàrquings fins a habilitar una línia d'entrega, també gratuïta, per a professionals sanitaris, o un horari especial per a la gent gran, com també han fet els súpers de la cadena Condis.

Algunes persones d'edat avançada s'han iniciat aquest dies en la compra online, com expliquen a Caprabo, que apunten que s'està destinant més temps a poder assessorar aquests clients en l'ús de les tecnologies i que també hi ha persones que fan doble compra: per a elles i per als pares. Per això, els marges d'entrega s'han allargat i asseguren que es busquen alteratives per ampliar el servei, com ara enviar més comandes als establiments mes grans per donar suport a la plataforma que gestiona el servei. Els súpers també s'han reforçat físicament amb mesures de seguretat per als compradors presencials. Als d'Aldi, per exemple, s'hi han posat mampares i es limita la presència a un màxim de 50 persones.

Comandes via WhatsApp

També els mercats municipals s'han adaptat a la nova situació i ara intensifiquen les vies per fer arribar la compra a casa dels clients. Molts dels quals, persones grans. Els dilluns són dies fluixos als mercats. I el d'ahir, amb l'agreujant del confinament, no va sortir de la pauta. Però moltes parades van rebre durant el matí comandes per preparar que els clients esperen rebre a domicili. L'alerta sanitària ha fet que els mercats municipals de Barcelona intensifiquin aquesta mena de serveis i ofereixin, com en el cas del de Sant Antoni, propostes com l'entrega gratuïta per a les persones de més de 65 anys. Avui a dos quarts d'onze el servei ja no atenia més comandes perquè anava ple.

"Tenim molts clients que són persones grans que viuen soles i tenen la seguretat que ens coneixien i volen continuar comprant a les nostres parades", explica Núria Zaragoza, que treballa en una de les botigues de carn del mercat. Destaca que estan atenent força més trucades del que és habitual. "Hi ha molta gent gran que la setmana passada encara venia a la parada i nosaltres els dèiem que no s'arrisquessin, que ja els enviàvem la compra a casa", afegeix la Toñi, del Mercat de Lesseps, que és l'últim dels que ha incorporat el servei a domicili. En aquest cas, si la comanda supera un preu mínim, el cost del transport l'assumeixen els mateixos venedors.

Dels 38 mercats que hi ha a la ciutat, setze compten amb servei a domicili propi, dotze venen online a través de la plataforma Manzaning, un altre, el del Ninot, ven per internet a través d'Ulabox, i el Mercat de la Concepció té la seva pròpia pàgina web amb l’opció de compra digital. Com remarca el gerent de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, Màxim López, la clientela que escull els mercats sol preferir la fórmula presencial, però la situació actual ha fet créixer les comandes a través de l'ordinador. Els temps d'entrega dels que funcionen amb plataformes també s'han allargat. Una compra feta aquest mati al Ninot arribarà divendres a casa.

Així, si abans del confinament els onze mercats que treballen amb la plataforma Manzaning rebien de mitjana cent comandes a la setmana, ara la xifra s'ha multiplicat per tres. També ha pujat l'opció de fer la compra per telèfon a la parada de confiança i demanar que la portin a casa. I també han augmentat els encàrrecs telefònics o via WhatsApp. "Abans molta gent feia la comanda per tenir-la preparada quan l'anava a recollir. Ara s'ha fet un pas més i molts clients demanen el lliurament a domicili", explica López, que afegeix que cada parada s'organitza com pot per no desatendre la clientela fixa.

Amb tot, defensa que els mercats estan operatius per atendre els clients com han fet sempre, i destaca aspectes com ara no tenir una cua única a les caixes –sinó tantes com parades– o disposar d'espais amples i més d'un accés com a elements a favor en comparació amb els supermercats: "Són espais més diàfans i continuen oberts".

Des de Fica't, l'empresa que gestiona catorze mercats de les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida, apunten que s'apliquen mesures com el control de l'aforament, que evita que molta clientela, com sol passar, es concentri en una mateixa parada. Han detectat que les comandes fetes a distància s'han disparat un 300%.

Mercats de Barcelona amb servei a domicili

Mercat del Carmel

Mercat del Clot

Mercat de la Concepció

Mercat d'Horta

Mercat de la Llibertat

Mercat del Ninot

Mercat de Sants

Mercat de Sarrià

Mercat de les Corts

Mercat de Montserrat

Mercat de Sant Antoni

Mercat de Santa Caterina

Mercat de l'Estrella

Mercat de Felip II

Mercat de la Sagrada Família

Mercat de la Mercè

Mercats amb venda online