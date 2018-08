El supervivent d’Alcanar diu que un grup volia atemptar a Lloret

Quan l’únic supervivent de l’explosió al xalet d’Alcanar -on la cèl·lula del 17-A preparava els atemptats- ja era a la presó, va ampliar el relat que havia ofert fins aleshores. Mohamed Houli Chemlal va comunicar a principis de setembre -tres setmanes després de la seva detenció- que volia aportar noves dades perquè la seva família, el seu pare i un company de presó, li havien aconsellat “que expliqués tot el que sabia”. El noi va deixar clar que el que havia declarat abans era cert, però que per por no havia donat més detalls. En el seu relat ampliat, Houli Chemlal va descriure una escena viscuda a Alcanar unes hores abans de l’explosió -segons es desprèn de la seva declaració-, quan Younes Abouyaaqoub, Mohamed Hichamy i Youssef Aalla eren al porxo del xalet. En la conversa que tenien, recollida al sumari del cas al qual ha tingut accés l’ARA, els joves van assegurar que Abdelbaki es-Satty coneixia un imam que liderava un grup francès que volia atemptar a Lloret de Mar.

La conversa es va produir el dia abans del 17-A. El cap de setmana anterior, Younes Abouyaaqoub i Omar Hichamy havien estat a Marsella i París, segons el supervivent de l’explosió. Quan van tornar del viatge, els dos joves van anar a casa de Houli Chemlal, aprofitant que els seus pares eren al Marroc. El 16 d’agost, per les explicacions, tots tres van anar a Alcanar, tot i que Omar no s’hi va quedar. Al xalet també hi havia Mohamed Hichamy i Youssef Aalla. En aquest moment, el supervivent d’Alcanar va escoltar la conversa entre Younes, Mohamed i Youssef. D’entrada, segons Houli Chemlal, van parlar de dos homes vinculats amb Es-Satty que feien viatges a França i Bèlgica. Uns homes que manaven, tenien diners i els havien d’ajudar. “D’ells no en sé res més”, va afegir des de la presó.

Però el que havia fet por al supervivent de l’explosió, sobretot per la seva família, és que els tres joves deien que no estaven sols perquè parlaven de l’existència d’un altre grup. Van explicar que Es-Satty coneixia un altre imam que tenia un grup com el seu, format per vuit o nou persones. El grup era de França i tenia pensat entrar a Espanya per Andorra, comprar armes i atemptar a Lloret de Mar, va relatar Houli Chemlal. Segons ell, volien atemptar contra l’Ajuntament i la policia del municipi gironí. “Jo no sé si ho volien fer de forma coordinada amb nosaltres o no”, va revelar el terrorista tres setmanes després del 17-A.

Armes i explosius a la muntanya

En la mateixa conversa, els tres joves de la cèl·lula terrorista van afirmar: “Ja veuràs quan l’imam baixi allò que guarda als forats de la muntanya”. El mateix Houli Chemlal va admetre que “no ho sabia segur”, encara que va suposar que es podia tractar d’armes o explosius i que els nois es referien a alguna muntanya de Ripoll. Mentre es produïa la conversa, Es-Satty -que encara no era a Alcanar- va trucar a Younes i li va ordenar que preparés el cinturó explosiu. “Vaig veure com Younes, Mohamed i Youssef el preparaven”, va afegir el supervivent de l’explosió.

Quan l’imam va arribar al xalet, Younes i Mohamed van anar a Ripoll perquè les seves mares havien tornat del Marroc. Aleshores es van quedar a Alcanar Es-Satty, Youssef i el mateix Houli Chemlal: els dos primers van morir poques hores després en l’explosió. Abans que esclatés el xalet, el supervivent -que va assegurar que no parlava amb Es-Satty- va veure com l’imam feia servir el seu ordinador i escrivia paraules en àrab en un paper. També va subratllar que Es-Satty utilitzava un Nokia i tenia diverses targetes SIM. “Algunes eren d’una companyia belga; les vaig reconèixer perquè les vaig veure a Bèlgica”, va declarar Houli Chemlal.

Un home desconegut

El supervivent d’Alcanar també va explicar que l’imam era el líder de la cèl·lula i que es relacionava amb Younes, Mohamed i Youssef, i que tots quatre formaven un grup molt tancat. A part de la conversa al porxo, Houli Chemlal va recordar que el mateix dia de l’explosió o l’anterior, quan havien marxat en cotxe amb Youssef a vendre or, va veure pel retrovisor un jove que anava en direcció al xalet.“L’imam va sortir de la casa i es va ajuntar amb el noi”, va afegir el terrorista. Quan va alertar Youssef de la seva observació, ell li va respondre: “Sí, aquest noi és un dels nostres, però les coses, a poc a poc”. Un parell d’hores després, quan van tornar, el jove ja no hi era.

Houli Chemlal va reiterar que l’objectiu principal de la cèl·lula era la Sagrada Família, tot i que no li havien especificat com es faria l’atemptat, ni quin dia ni a quina hora. “No sé si hi havia més objectius; crec que esperaven a dir-nos-ho a l’últim moment”, conclou en la declaració.