Bargalló admet que el tancament de les escoles s'allargarà

El t ancament de les escoles s'allargarà, com també ho farà el confinament. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ho ha donat per fet en una entrevista a TV3 en què ha assegurat que no es tornaran a obrir els centres educatius fins que s'acabin les limitacions de moviments arran de la crisi sanitària. "És evident que el confinament augmentarà en dies i que, en conseqüència, haurem de prendre decisions sobre el curs escolar", ha explicat el conseller, que diu que la decisió que no posa data per ara a la tornada a les aules s'anunciarà aviat formalment.

Bargalló no és partidari d'allargar el curs durant el juliol i l'agost. "Haurem d'aprendre a reprogramar, prendre decisions sobre el currículum, i hi estem preparats", ha dit. Pel que fa a la selectivitat, ha indicat que per fer-la al juliol s'ha d'haver acabat el curs de batxillerat al juny. "Si al juliol encara estem així, el drama social i col·lectiu serà tan gran que la selectivitat no seria el més important", ha conclòs el conseller després que s'hagin ajornat tots els tràmits relacionats amb el procediment de preinscripció i matriculació de l'alumnat de tots els ensenyaments, en totes les etapes, des de P3 fins a batxillerat.

El conseller ha explicat que les targetes moneder per pagar les beques menjador es repartiran entre dijous i divendres a través dels consells comarcals i els ajuntaments, via serveis socials. N'hi ha 180.000 i tenen un import total d'uns 6 milions d'euros. Si arriben amb retard no caduquen, així que la família tindrà tot l'import dels 15 dies disponible quan la rebi.