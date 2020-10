"El tancament d'escoles no està sobre la taula"

"El tancament de les escoles no està sobre la taula". El departament d'Educació reitera que els centres escolars no estan funcionant com a focus de contagi i defensa mantenir la presencialitat tant com es pugui. Així ho ha explicat el director de centres públics, Josep González-Cambray, en una entrevista a Catalunya Ràdio, en la qual ha apuntat que menys d'un 1% dels alumnes i professionals han donat positiu en una prova PCR i que en la majoria de casos –en un 77% de les PCR, segons ha afegit el secretari general de Salut, Marc Ramentol– no han contagiat cap altre company del grup bombolla. Gozález-Cambray ha remarcat que la situació és diferent a les escoles que als instituts i no ha descartat que sí que hi pugui haver activitat no presencial en l'educació postobligatòria.

Ramentol ha defensat que el tancament d'escoles va ser poc efectiu al març i que ara estan recopilant dades que indiquen que la presencialitat en l'àmbit educatiu s'ha de poder mantenir. González-Cambray ha remarcat, en aquest sentit, que estan convençuts que "les escoles han d'estar obertes". "El comportament del virus ens diu que els centres educatius no actuen com a transmissors", ha dit, i ha afegit que no s'ha confinat del tot cap escola ni institut i que avui el 95% d'alumnes i professors assisteixen a les aules.

Tant González-Cambray com Ramentol i Pere Soler, cap de patologia infecciosa del servei de pediatria de la Vall d'Hebron, han coincidit que el "risc 0 no existeix" i que, per tant, es continuaran detectant casos en l'àmbit educatiu, però han remarcat que la transmissió és més baixa entre els infants. Han assegurat que dins del domicili és on hi ha més transmissió però que només en el 6% dels casos l'origen del contagi ha sigut un infant. "Si hem d'acabar tancant l'escola perquè la situació es descontrola, en ho haurem de fer mirar", ha lamentat Soler, que ha apuntat que ara treballen per definir millor a qui cal fer la prova PCR i a qui, valorant els símptomes, ja es podria desestimar.

Ajuntar símptomes

"Ens tocarà veure si dos, tres o quatre símptomes els podem ajuntar" per veure si responen a un patró que requereix fer PCR o no cal perquè és un refredat comú, ha explicat. També ha insistit en la necessitat de ventilar bé les aules com a factor per disminuir el risc de contagi. González-Cambray ha afegit que és el moment de fer "coses diferents" i utilitzar espais exteriors per fer classes o altres activitats.

Soler ha assegurat que actualment a l'Hospital de la Vall d'Hebron hi ha quatre infants ingressats amb covid i que tres hi van arribar per altres patologies i van donar positiu a la PCR. Tots estan ingressats a planta i no en unitats de curs intensives.