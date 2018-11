El taxi sense taxista ja és una realitat a la venda

Ja no ens haurem d’estressar si no volem mantenir una conversa sobre futbol, si no ens agrada el tertulià que parla per la ràdio o si ens atabala la xerrameca que se sent a través de l’emissora. No ens angoixarem si no disposem d’un bitllet de menys de vint euros per pagar. No tornarem a patir per l’estil de conducció massa brusc del xofer i no caldrà pensar si hem de donar propina. Ha arribat el taxi autònom, una de les novetats avançades a l’Smart City Expo de Barcelona.

L’empresa francesa Navya ha presentat el seu robotaxi (no val fer un joc de paraules amb aquesta definició purament tècnica), un taxi autònom que ja havíem vist en altres fires tecnològiques, com el CES a Las Vegas, i que ens ensenya com són els taxis que funcionen sense conductor. L’Autonom Cab, que ja es pot comprar, té capacitat per a sis passatgers, asseguts en dues fileres oposades. A dins de l’habitacle no caldrà buscar ni el volant ni els pedals, perquè no n’hi ha. Els usuaris podran aprofitar el trajecte per gaudir dels diferents serveis que, una vegada a dins, els oferirà una pantalla des de la qual podran triar la música a escoltar, l’emissora de ràdio, la temperatura ambient o comprar i reservar serveis externs. També podran aprofitar el temps per treballar, utilitzant els sistemes de connectivitat, o gaudir d’una audiovisita de la ciutat.

Aquest cotxe funciona sense un “copilot físic”, com encara requereixen els prototips de Hinomaru Kotsu que estan fent recorreguts de prova a Tòquio; un servei encara experimental amb aquesta mena d’assistents de seguretat humana, fins que el sistema funcioni autònomament, amb motiu dels Jocs Olímpics a la capital japonesa, el 2020. De moment un recorregut d’uns cinc quilometres costa uns dotze euros.

L’Autonom Cab de Navya es pot llogar a través d’una aplicació al mòbil per a un ús particular o compartit. Té una autonomia de funcionament d’unes deu hores i les bateries triguen entre 5 o 9 hores a carregar-se.

El taxi sense conductor utilitza la tecnologia Lidar, basada en la detecció i fluctuació de la llum a través d’imatges làser. Un conjunt de deu sensors que llegeixen mapes en 3D, 2 antenes, 4 radars, 4 sensors odomètrics, 6 càmeres, i un mesurador d’inèrcies, en garanteixen el funcionament segur. Segons Pau Noy, president de l’AEC, l’associació espanyola de carsharing, “a la mobilitat 3.0 els cotxes seran simples ordinadors”. Aquesta associació creu que una ciutat amb un parc mòbil de vehicles autònoms només necessitaria un 10% de les flotes actuals, reduiria els valors de contaminació i estalviaria el 90% del pressupost de mobilitat.