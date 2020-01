El temporal es menja el delta de l'Ebre

Aquest dimarts els treballadors de l'illa de Buda –el tros de terra que delimiten els dos braços de l'Ebre quan arriben al mar– han deixat el cotxe a casa. L'illa més gran de Catalunya ha quedat gairebé tota submergida sota l'aigua i només s'hi pot circular amb barca motoritzada. "Els camins estan intransitables, està tot inundat i en algunes zones l'aigua ens arriba a la cintura", explica Guillermo Borés, propietari de la meitat d'aquesta illa d'una mica més de mil hectàrees i un dels espais més sensibles del delta de l'Ebre. "Els temporals de llevant no són cap excepció, però els últims anys n'ha augmentat la freqüència i la intensitat", afegeix. El resultat és desolador. Però les afectacions del Gloria sobre el litoral del delta de l'Ebre s'han fet sentir força més enllà: a la urbanització de Riumar, a l'istme del Trabucador, però sobretot als arrossars de la riba esquerra de l'Ebre.

A la platja de la Marquesa d'Amposta, en cada cicle agrícola l'aigua es menja una part dels arrossars que hi ha a línia de costa i la terra retrocedeix una mitjana de tres metres l'any. En aquest punt, un dels més exposats a la força del mar, s'hi superposen els tres grans problemes que amenacen el futur de delta de l'Ebre: la regressió per falta de sediments i el baix cabal del riu, l'enfonsament (d'entre 1 i 3 mm cada deu anys) de la plana deltaica per la compactació del terreny i el creixement del nivell del mar. "El delta de l'Ebre és, segurament, un dels territoris més estudiats de Catalunya, però els informes –que acostumen a ser molt cars– no es concreten en accions. Els problemes fa anys que se sap quins són, però a la pràctica no s'han implementat les solucions, sigui per falta de voluntat política, per problemes de finançament o per falta d'una veu unitària del territori", explica Marcela Otamendi, propietària dels arrossars més a prop de la platja.

"Encara hem de fer valoracions més concretes, perquè no es pot arribar als llocs més afectats. Però a ull nu calculem que s'han inundat unes 3.000 hectàrees d'arrossars. Ara bé, aquesta és només una estimació inicial, perquè podrien ser més", explica Xavier Curto, portaveu de la Taula del Consens, un fòrum que agrupa els ajuntaments de set municipis del delta de l'Ebre i les dues comunitats de regants. "A la platja de la Bassa de l'Arena no hi queda sorra, a Riumar s'ha inundat la urbanització i en alguns trams de l'hemidelta nord l'aigua ha entrat tres quilòmetres terra endins, amb els prejudicis que pot generar la salinització dels camps d'arròs. Per tot plegat, ens plantegem de demanar la declaració de zona catastròfica. El delta ja no pot viure de bones paraules i bones intencions, cal que els administracions emprenguin accions contundents i efectives", ha exigit Lluís Soler, l'alcalde de Deltebre.

Una tempesta perfecta

"Estem davant d'una tempesta perfecta. El mar ha penetrat terra endins, la pluja és intensa i persistent des de fa hores i els sistemes de drenatge i bombeig han quedat paralitzats", explica Xavier Curto. "Sovint ens fixem en la cronologia que marquen els efectes del canvi climàtic sobre el delta de l'Ebre, amb una inundació progressiva del Delta, des d'ara i fins a l'any 2100. Però el canvis que les previsions auguren a deu anys vista es poden precipitar en una sola nit, com ha passat en el temporal que estem vivint aquests dies", assegura Curto. Per intentar fer front a aquesta situació d'emergència –que per als que viuen al Delta no és nova– s'ha creat la Taula de Consens pel Delta, un fòrum científic i institucional liderat per les Comunitats de Regants que té per objectiu lluitar contra la regressió i convertir-se en l'interlocutor del territori davant les administracions públiques catalanes i espanyoles i en l'espai de debat per confrontar solucions i lluitar contra les amenaces que pateix el delta de l'Ebre. L'informe que prepara la Taula es presentarà públicament la setmana vinent i ja ha despertat molta expectació al territori. Un territori conscient que el Delta tal com el coneixem està en perill i que, si no s'hi actua, a finals d'aquest segle el 50% la seva superfície haurà quedat sota l'aigua.

El temporal també ha afectat zones urbanes. Les poblacions costaneres d'Alcanar, l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. A Tortosa un despreniment interior a l'immoble situat al número 29 del carrer Montcada, al nucli antic, ha fet desallotjar preventivament les dues famílies que viuen als pisos inferiors. Els serveis socials de l'Ajuntament les han reallotjat i, mentrestant, s'ha restringit la circulació al carrer fins a valorar amb detall l'afectació de l'edifici, tot i que inicialment els serveis tècnics municipals descarten que es pugui ensorrar l'edifici.

Tres persones més han estat desallotjades a Deltebre (Baix Ebre): dues han estat evacuades després de la caiguda d'un arbre i una tercera que ha quedat atrapada a la planta baixa del seu habitatge, inundada per les pluges. Segons ha explicat l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, a l'ACN, tots tres ja han estat reubicats i se'ls està fent un seguiment.