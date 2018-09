Un dels terroristes del 17-A va declarar que volien "fer esfondrar" la Sagrada Família

Un dels terroristes de la cèl·lula que el 17 d'agost va atemptar a Barcelona i Cambrils va confessar davant el jutge que volien "fer esfondrar" la Sagrada Família. Segons l'àudio de la seva declaració, que ha publicat el digital 'Vozpópuli', l'únic supervivent de l'explosió al xalet d'Alcanar, Mohamed Houli Chemlal, va relatar que un dia es van ajuntar alguns membres del grup en un parc de Ripoll, on alguns d'ells van explicar el pla d'actuar contra el temple de Barcelona, i els van reclamar la seva ajuda. "Pensàvem que només era xerrameca. Qui podia esfondrar la Sagrada Família? I menys uns nois normals", va assegurar Houli Chemlal al jutge de l'Audiència Nacional que investiga el 17-A. En aquesta reunió, segons ell, els van dir que volien fer explotar la Sagrada Família "amb explosiu".

Houli Chemlal va recordar que al cap d'un temps, mentre feien "vida normal", va ajudar a fer una mudança de Ripoll a Alcanar "d'uns bidons que estaven precintats amb cartrons i uns mobles". "El que hi havia dins la furgoneta, abans de posar res, eren congeladors i neveres", va afirmar. Pel que fa a la relació amb l'imam de Ripoll Abdelbaki es-Satty, el supervivent d'Alcanar va declarar que Younes Abouyaaqoub, Mohamed Hichamy i Youssef Aalla van ser els primers que van anar a la mesquita: "Quan agafaven una mica de coneixement, ens venien a explicar-ho. [...] Ens explicaven parts de l'islam i com s'ha de seguir". Sobre el martiri, va assegurar n'havien començat a parlar uns dos mesos abans dels atemptats: "Ens deien que estava bé fer-ho, però que també es podia fer contra monuments".

El supervivent d'Alcanar va donar un argument de per quin motiu s'hauria salvat de l'explosió al xalet. "Em van notar la meva por, que em volia fer enrere. Em miraven amb mala cara, no parlaven amb mi", va afirmar Houmli Chemlal. Per això, quan era al xalet d'Alcanar, ell dormia fora de la casa –mentre els altres membres de la cèl·lula ho feien en una sala– perquè "tenia por" que el matessin. En la mateixa declaració davant el jutge, Houmli Chemlal va parlar –com ja recollia el sumari– de l'existència d'un altre grup a França liderat per un imam amb vincles amb Es-Satty que volia atemptar a Lloret de Mar. El supervivent d'Alcanar també va demanar al magistrat que el perdoni. "Ja sé que m'heu de condemnar, però per favor us demano que no em feu una condemna molt gran", va manifestar.

Driss Oukabir: "No sabia què fer. Si suïcidar-me o escapar-me"

El digital 'Vozpópuli' també ha publicat l'àudio de la declaració d'un altre dels terroristes del 17-A. Es tracta de Driss Oukabir, que va llogar la furgoneta utilitzada a la Rambla. "No sabia què fer. Si suïcidar-me, escapar-me o amagar-me", va relatar Oukabir dels minuts abans que decidís entregar-se als Mossos d'Esquadra. "Al principi em vaig acollonir i vaig dir que el meu germà m'havia robat la cartera. Tenia por que em matessin", va manifestar Oukabir, que va afegir que al final "va col·laborar amb tot el que sabia". Segons ell, va llogar la furgoneta perquè li havien explicat que la necessitaven "per agafar uns mobles i moblar una casa", que va assegurar que no sabia on estava ubicada. També va afirmar que sabia que el seu germà Moussa havia viatjat poc abans dels atemptats a França –en concret, París– "a fer un tomb", malgrat que va declarar que no sabia amb qui hi havia anat.