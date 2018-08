Un testimoni contradiu la versió d'un dels terroristes del 17-A i el situa dins la cèl·lula d'Alcanar

Un testimoni protegit ha situat el primer terrorista detingut pels atemptats de Barcelona i Cambrils, Driss Oukabir, a la casa d'Alcanar on els terroristes fabricaven els explosius, que va saltar pels aires i va provocar la mort d'un total de tres persones, entre elles l'imam de Ripoll, Abdelbaki es Satty, el presumpte cervell de la cèl·lula. Durant l'interrogatori davant dels Mossos d'Esquadra, l'agost passat, Oukabir va desvincular-se per complet de la cèl·lula i va assegurar que va llogar la furgoneta que després va envestir més d'un centenar de persones a la Rambla pensant que era per a una mudança. "Ha sigut el fill de puta de l'imam", va dir llavors.

Ara aquest testimoni protegit –que ha declarat davant del jutge de l'Audiència Nacional que porta el cas, Fernando Andreu, que la setmana passada va aixecar el secret de sumari– ha reconegut que se saludava amb un "hola i adeu" amb el terrorista a la casa d'Alcanar. També ha reconegut fotogràficament Abouyaaqoub, el conductor de la furgoneta que va morir abatut. Aquest dilluns també declara davant Andreu un cambrer de la Rambla que assegura que el dia abans de l'atemptat va veure Abouyaaqoub i Oukabir.

Segons han explicat fonts presents en la declaració, el testimoni ha ratificat el que ja va dir davant dels Mossos: que havia vist i saludat diversos cops Oukabir. La furgoneta que es va fer servir en els atemptats estava a nom d'Oukabir. El seu germà petit, Moussa –de 17 anys–, va morir abatut a Cambrils. Oukabir està en presó provisional des del 22 d'agost, quan va declarar davant del jutge Fernando Andreu.

El testimoni vivia en una casa a prop del pis on van preparar els explosius, que va explotar pocs dies abans del 17-A, i ha afegit que fins i tot va veure dormir Oukabir en un matalàs al jardí, segons fonts presents en la declaració. La defensa des les víctimes estrangeres ha assenyalat que aquest testimoni és "important" perquè desmunta la versió del presumpte jihadista.