Investiguen un tiroteig amb tres ferits a Nou Barris

Tres persones han resultat ferides en un tiroteig amb armes de foc al passeig Urrutia, a prop del Turo de la Peira, del districte de Nou Barris de Barcelona. L'intercanvi de trets s'ha produït pocs minuts abans de dos quarts d'onze del matí i alguns dels implicats en els fets haurien fugit en cotxe.

A les 10.30 hores hem estat requerits per un tiroteig a #NouBarris. Hi ha tres persones ferides que han estat traslladades a un centre hospitalari. Estem col·laborant amb @mossos per localitzar els implicats i aclarir els fets. #GuàrdiaUrbana #Gub — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) 3 de desembre de 2018

Els Mossos d'Esquadra busquen els pistolers que han fugit, i han obert una investigació per determinar les causes dels fets. De moment, no hi ha hagut detencions. Segons fonts pròximes al cas consultades per Europa Press, podria tractar-se d'un enfrontament entre clans d'ètnia gitana, darrere del qual hi podria haver un cas de tràfic de drogues.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat quatre dotacions però no ha pogut atendre els afectats al carrer perquè tots els ferits havien anat pel seu compte a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.