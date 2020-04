Per què la tornada a la feina no ha generat una aglomeració al metro?

Prop d'un milió de catalans podien tornar a la feina aquest dimarts, després que el govern espanyol hagi aixecat el confinament total i els treballadors d'activitats no essencials puguin anar de nou a treballar, però aquest retorn no ha generat cap aglomeració al metro ni a la xarxa ferroviària a primera hora d'aquest matí. Per què? Les primeres dades dels operadors de transport públic apunten que la mobilitat ha sigut superior a la de fa una setmana, quan hi havia el confinament total, però inferior a la que hi havia en el confinament parcial anterior. És a dir, que aquest matí s'han detectat menys passatgers que la setmana del 23 de març, quan ja es feia un confinament que no era total com el de les dues últimes setmanes. En canvi, no ha passat el mateix amb el transport privat, que s'ha situat per sobre.

El trànsit

Torna a créixer i ho fa més que abans

El trànsit a l'àrea de Barcelona ha tornat a augmentar més d'un 50% a primera hora d'aquest dimarts, el primer dia laborable després de Setmana Santa, respecte a fa una setmana, el dimarts 7 d'abril. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, fins a les 9 del matí els vehicles que han sortit de la capital catalana han crescut un 56,2% i els que hi han entrat un 51,4% en relació amb fa una setmana. Aquest volum de trànsit, tot i l'important increment tant a l'entrada com a la sortida de Barcelona, segueix sent més baix en comparació amb un dimarts qualsevol, amb un descens de gairebé un 60%. Però si es compara amb la setmana del 23 de març –quan es feia el confinament parcial anterior–, la circulació de vehicles ha crescut més que aleshores.

Segons les xifres del Servei Català de Trànsit consultades per l'ARA, fins a les 12 del migdia han circulat a l'àrea metropolitana de Barcelona 155.557 vehicles, cosa que suposa una disminució d'un 62,3% respecte al dimarts 10 de març, quan encara no hi havia cap confinament –llavors van circular 412.569 vehicles–. Respecte a dimarts de la setmana passada, sota el confinament total, l'increment ha sigut del 50% perquè aleshores van circular 104.144 vehicles. I en comparació al dimarts 24 de març, quan hi havia el confinament parcial, el creixement ha sigut d'un 2,5% –llavors van circular 151.790 vehicles–. Per tant, tot i que hi ha poca diferència, s'han detectat més automòbils que fa tres setmanes.

El metro i el tren

També pugen, però per sota del 23 de març

Aquest augment del transport privat per carretera ha fet que, en canvi, no s'hagi produït un repunt tan significatiu de l'ús del transport públic. Segons les dades de TMB, fins a les 9 del matí al metro de Barcelona hi ha hagut un 81% menys de validacions que el dimarts feiner de després de Setmana Santa de l'any passat. Les xifres també són un 6% inferior a les del dimarts 24 de març. Pel que fa al servei d'autobús, tampoc hi ha hagut aglomeracions, ha informat TMB.

En el cas de Rodalies, els usuaris a la xarxa de tren han caigut un 91,2% respecte a un dia habitual, segons Renfe. Han sigut més que fa una setmana, quan el descens se situava en un 95%, però les dades representen una reducció d'un 3% respecte a la setmana del 23 de març, amb el confinament parcial anterior, i una disminució d'un 34,5% respecte a la setmana del 16 de març. Als Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), fins a les 9 del matí hi ha hagut un 90,6% menys de validacions que el mateix dimarts de l'any passat. Són més viatgers que les xifres d'ahir, tot i que també estan per sota de la setmana del 16 de març, amb una baixada d'un 31,8%.

Més freqüències

Els operadors de transport públic han reforçat el servei

A part d'aquesta reducció de passatgers al transport públic, que el Govern ha situat entre un 86% i un 91% inferior a un dia habitual, també s'ha de tenir en compte que els operadors havien reforçat el servei per afrontar l'augment de la demanda que es produís a partir d'avui, un cop aixecat el confinament total. Per garantir la distància mínima d'un metre i mig entre usuaris, s'han tornat a incrementar les freqüències: a Barcelona hi circulen entre el 40% i el 65% dels combois, amb la previsió de ser fins al 75% en les hores punta i en les línies més concorregudes.

Millor protecció

S'han repartit unes 100.000 mascaretes

Els equips de voluntaris de Protecció Civil i la Creu Roja, segons les dades provisionals del Govern, han repartit fins a aquest migdia unes 100.000 mascaretes del total d'1.714.000 enviades pel govern espanyol en un centenar de punts dels municipis de Catalunya que tenen més de 30.000 habitants –les grans ciutats–. Per tant, en teoria així s'ha assegurat que tots els viatgers del transport públic tenien una protecció millor. La previsió és que el repartiment de mascaretes continuï aquest dimecres.

Pel que fa al nombre de treballadors que poden anar a treballar, segons un estudi de la Cambra de Comerç poden ser entre 800.000 i 1.000.000 persones. Unes dades que podrien ser més elevades si no fos perquè molta gent pot continuar fent teletreball des de casa i perquè molts treballadors s'han vist afectats per ERTOs.