Un tribunal anul·la la condemna de Rodrigo Lanza i el tornarà a jutjar per la mort d'un home en un bar

Rodrigo Lanza, l'antisistema condemnat per deixar tetraplègic un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona en un cas que va acabar derivant en el documental Ciutat morta, haurà de tornar a judici. L'Audiència de Saragossa va condemnar Lanza el novembre passat per la mort d'un home d'ideologia feixista en un bar de Saragossa. El jurat que va jutjar-lo llavors va considerar que es tractava d'un crim d'odi però no d'un assassinat, i el jutge li va imposar una condemna de cinc anys de presó. Però ara el Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó (TSJA) ha tombat tant el veredicte com la sentència i ha ordenat que es torni a celebrar el judici d'aquest cas. El tribunal té en compte els recursos de la Fiscalia i de les acusacions –entre les quals el partit ultra Vox–, que demanaven una condemna cinc vegades més alta per a Lanza, un total de 25 anys de presó.

Els arguments del TSJA per tombar el veredicte i la sentència de Lanza són dos: d'una banda, els magistrats parlen de "falta de motivació" en el pronunciament del jurat. Diuen que no van argumentar bé la seva posició, sobretot pel que fa a la intencionalitat de l'acusat a l'hora d'agredir la víctima, que la nit del crim portava uns tirants amb la bandera espanyola. D'altra banda, el tribunal aragonès també qüestiona la "imparcialitat" del jutge que presidia el judici. Per això han prorrogat la presó preventiva a Lanza, que des del desembre del 2017 està entre reixes, i han ordenat la repetició del judici amb un jurat i un jutge nous.

Un homicidi imprudent?

El conegut com el crim dels tirants es va produir el desembre del 2017. Lanza i la víctima es van barallar en un bar de Saragossa. De resultes dels cops rebuts, l'home va morir. Lanza sempre havia defensat que va actuar en legítima defensa, perquè la víctima l'havia agredit primer. Les acusacions deien el contrari, que es tractava d'un assassinat motivat per la ideologia de la víctima. El primer veredicte, que ara ha quedat anul·lat, es va quedar en un punt intermedi entre les dues posicions. El tribunal popular va considerar que la ideologia de la víctima va ser el detonant de l'agressió i que Lanza el va acabar matant, encara que aquesta no fos la seva intenció inicial. D'aquesta manera, el jurat va considerar Lanza culpable d'homicidi imprudent, un pronunciament que les acusacions van rebutjar frontalment.

Ara el TSJA considera que els membres del tribunal popular no van saber argumentar amb les proves del cas la seva posició. Segons la nova sentència del tribunal aragonès, el veredicte es limita a donar una versió dels fets "sense raonar o explicar, ni tan sols esquemàticament i resumidament, per què es van inclinar per una o una altra prova pericial". Segons el tribunal aragonès, el principal punt en què el veredicte coixeja és a l'hora d'explicar "les raons per les quals es considera que només va existir intenció de lesionar i no de matar, de manera que la mort es va produir per imprudència".

Els magistrats expliquen que la repetició del judici s'ha de fer amb un jurat i un jutge nou, perquè els anteriors ja estan contaminats. Tot i que la llei del jurat ja estableix això, el tribunal no es queda aquí i en la seva sentència afegeix que la substitució del jutge que presidia el primer judici els "sembla obligada en virtut de l'exigència d'imparcialitat objectiva", i qüestiona d'aquesta manera la primera sentència que va emetre el jutge, en què condemnava Lanza a cinc anys de presó per homicidi imprudent. La decisió del tribunal aragonès no admet recurs. Caldrà, doncs, un altre judici per establir una nova veritat sobre el crim dels tirants.