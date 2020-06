Dotze anys de presó per a l'home que va violar la germana de 14 anys d'un amic seu

L'Audiència de Barcelona ha imposat dotze anys de presó a un home que el febrer del 2017 va violar la germana menor d'edat d'un amic seu. En el moment dels fets la víctima tenia 14 anys i el condemnat, 23. L'home va negar els fets durant el judici i va assegurar que no coneixia de res l'adolescent. Tot i així, l'Audiència de Barcelona dona total credibilitat al testimoni de la menor i té en compte que a la roba de la víctima es va trobar ADN de l'acusat.

Segons la sentència, víctima i condemnat van quedar un diumenge a la tarda a Manresa després d'haver estat xatejant un temps per Instagram. Ell no era un desconegut perquè era amic del germà gran de l'adolescent. Mentre passejava, l'home va intentar grapejar diverses vegades la noia, que en tot moment, diu el tribunal, s'hi va resistir. Finalment van acabar en un descampat on ell la va acabar violant. Després li va demanar que no en digués res. "La menor va viure la situació amb por, donada la determinació del processat i la diferència d'edat entre ells, arribant a pensar que ell podia pegar-li si mostrava una oposició més gran", subratlla el tribunal.

Durant el judici l'home va negar els fets. Va assegurar que no coneixia personalment a la noia i va negar haver-la agredit sexualment. Tot i que els comptes d'Instagram havien estat esborrats i que al cos de la noia no es van trobar restes biològiques de l'ara condemnat, els magistrats subratllen la credibilitat del testimoni de la menor i afegeixen dues proves més de culpabilitat de l'agressor: per una banda tenen en compte les restes d'ADN de l'acusat trobades a la roba de la víctima i, de l'altra, destaquen l'existència de diverses converses entre la noia i altres amics els dies posteriors als fets. Segons el tribunal, el contingut d'aquests missatges "corrobora l'existència de la trobada sexual".

A més dels dotze anys entre reixes, el tribunal imposa al condemnat cinc anys més de llibertat vigilada, li prohibeix acostar-se o comunicar-se amb la noia durant un període de 10 anys i l'obliga a indemnitzar-la amb 20.000 euros.