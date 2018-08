El turista agredit per manters a Barcelona: "Volien matar-me"

"Volien matar-me perquè, després de l'atac [amb el cinturó], van anar a buscar una arma o alguna cosa, i va ser quan van arrencar-me els cabells. Sabien on m'havien de pegar per matar-me. Volien assassinar-me". Aquest és el relat dels fets que fa el turista agredit ahir per un grup de manters a la plaça Catalunya de Barcelona.

En declaracions a Telecinco, abans de presentar denúncia pels fets, el turista, procedent de Miami (Estats Units), ha afirmat que té ganes de marxar de Barcelona perquè té "por" i que s'emporta una "mala imatge d'Espanya". I ha afegit: "Aquest país s'està convertint en el tercer món i és culpa dels polítics, que estan posant els turistes i el seu poble en perill".

El turista va acabar ferit amb un trau al cap i dos membres de la seva família van patir cops i contusions.

Els Mossos d'Esquadra han contactat amb el turista i la seva família a través del consolat dels Estats Unitats i han obert una investigació per localitzar, identificar i detenir els agressors.