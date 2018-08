Un turista, ferit greu amb un tall a l'artèria femoral en una agressió per part d'un manter a Barcelona

Un turista nord-americà està ferit greu perquè un manter el va agredir dimecres una mica abans de les 10 de la nit a la plaça Catalunya de Barcelona, a la zona exterior del bar Zurich. Segons el relat dels fets que ha denunciat el sindicat CSIF, el turista va sortir en defensa d'una dona que volia que els venedors del 'top manta' la deixessin passar amb el cotxet on duia un nadó. En aquell moment sembla que el turista va intentar mitjançar entre la dona i els venedors del 'top manta', i un manter va pegar al visitant nord-americà amb la sivella d'un cinturó com si fos un fuet i li va provocar un tall a l'artèria femoral.

Així ho ha explicat el guàrdia urbà i secretari d'organització del CSIF a l'Ajuntament de Barcelona, Eugenio Zambrano, que ha assegurat que, quan va passar l'agressió, els manters havien protagonitzat "una invasió de l'espai públic" a la plaça Catalunya. Zambrano ha afegit que en aquesta zona hi acostuma a haver uns 300 venedors ambulants, d'un total de 2.000 que hi ha entre tot Barcelona; una situació que ha atribuït a l'alcaldessa, Ada Colau, perquè "els dona suport". "Aquesta agressió no és la primera ni serà l'última dels manters", ha afirmat el representant del CSIF, que ha retret a Colau la falta d'efectius a la Guàrdia Urbana. "Barcelona és una ciutat sense llei", ha conclòs.

L'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que li consta la baralla entre un turista i un venedor ambulant, que el turista va ser traslladat a un centre hospitalari i que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han obert una investigació. L'oposició municipal ha carregat contra l'alcaldessa, a qui acusen de ser permissiva amb els manters. A Twitter, el líder del PSC a la capital catalana, Jaume Collboni, li ha exigit explicacions "immediates" sobre els fets després de remarcar que "situacions de violència al carrer són intolerables a Barcelona". Collboni també ha demanat saber quants efectius de la Guàrdia Urbana estan patrullant pels carrers de Barcelona durant l'agost.

El president del grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha retret a Colau en un comunicat que "silenciï aquests fets". Fernández Díaz ha reclamat al govern municipal que aturi "la seva permissivitat amb els manters" i que es personi com a acusació particular contra l'agressor del cas.