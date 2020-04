Les universitats es preparen per acabar el curs a distància

La UAB és la primera universitat catalana que ha anunciat que no farà més classes presencials aquest curs. En un correu a estudiants i professors, la rectora, Margarita Arboix, ha comunicat que l'equip de govern de l'Autònoma ha decidit donar per finalitzada la "docència presencial del segon semestre del curs 2019-2020", que s'havia d'acabar abans de les vacances d'estiu, i que el curs continuarà online. Ara la UAB treballa per adaptar continguts i avaluacions a aquesta nova manera de treballar i, si bé és possible que els exàmens a finals de juny i juliol sí que siguin presencials, el centre també prepara un "pla d'avaluació virtual" per si és impossible i s'acaba avaluant per internet.

Arboix ha pres aquesta decisió davant "l'elevada possibilitat" que la situació de confinament s'allargui més enllà de Setmana Santa. Per això ara es prepara un document que inclogui indicacions generals sobre calendari acadèmic, docència, avaluació, guies docents, treballs de final d'estudis i pràctiques que "s'aprovarà en una propera sessió extraordinària" del consell de govern de la UAB. La universitat ha dit que també busca els mecanismes per garantir que tot l'alumnat pugui seguir els estudis online.

El pas de l'Autònoma és rellevant perquè és la primera universitat que anuncia que suspèn les classes presencials el que queda de curs. Establirà un precedent? La resta d'universitats fa dies que segueixen l'activitat lectiva per internet, com també ho fan escoles i instituts, però cap no amaga que aquesta és la previsió oficial i que ho tenen tot previst per si el confinament s'allarga i cal acabar el curs per internet. De fet, fonts del ministeri d'Educació explicaven fa uns dies que la reincorporació a les classes difícilment serà un cop s'aixequi l'estat d'alarma –l'11 d'abril–, i posen d'exemple el cas de la Xina, en què l'activitat també s'ha anat recuperant de manera gradual. Els centres educatius –des d'escoles bressol fins a les universitats– van ser els primers a aturar-se i podrien ser els últims a tornar a començar.

La Universitat de Barcelona –la més gran del país– va emetre un comunicat que destacava l'esforç per adaptar l'activitat lectiva i que, després d'una setmana de docència no presencial, en feia una valoració "satisfactòria". I ja deixava entreveure que calia estudiar tots els escenaris possibles per si no es poden reprendre les classes presencials. "S'està treballant des de la corresponsabilitat i la coordinació per assegurar el mínim impacte d'aquestes circumstàncies en els aprenentatges del col·lectiu d'estudiants, així com garantir que l'estudiantat que hagi adquirit els coneixements superarà el curs acadèmic", deia el text.

A la mateixa universitat, la vicedegana d'afers acadèmics va comunicar que "l'aplicació de sol·licitud d'avaluació única no es tancarà" –aquesta és una demanda dels estudiants– i va admetre dificultats per adaptar la tasca presencial a internet. "No tenim formació especialitzada. Hem fet i continuem fent un esforç considerable, malgrat que de vegades es pugui apreciar com a insuficient", deia en un comunicat.

La Universitat de Vic ha traslladat tota l'activitat acadèmica a la xarxa i es reivindica com un centre "cent per cent en línia". Quan ja sonaven campanes del confinament, la Universitat es va preparar per afrontar la situació de manera que, en anunciar la suspensió de la docència presencial, "tot el professorat ja va rebre les primeres indicacions". Per garantir el pas d'educació presencial a en línia, s'ha preparat una guia per als professors, en què poden consultar alternatives online a les activitats presencials.