Un nou model de sonda urinària i un test per reduir colonoscòpies són dos dels projectes que impulsarà el CIMTI

Un nou mètode diagnòstic de càncer colorectal no invasiu que permetrà un diagnòstic més efectiu i evitarà colonoscòpies innecessàries. I un nou model de sonda urinària per augmentar el confort del pacient i reduir el nombre d'infeccions. Aquests són dos dels projectes sorgits d'hospitals públics catalans que ha seleccionat el Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI) per impulsar el seu desenvolupament i comercialització.

El CIMTI és un organisme que sorgeix de l’acord entre el departament de Salut, a través de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Leitat i el Center for Integration of Medicine & Innovative Technology (CIMIT), de Boston, en el qual s’emmiralla el nou ens. L’objectiu és potenciar projectes que tinguin impacte social i sanitari global que sorgeixin de centres de recerca i d’hospitals i centres d’atenció primària catalans. I es busca que tinguin un impacte global.

De moment, ja s'han seleccionat quatre projectes. A més del nou mètode de diagnòstic de càncer colorectal i de la sonda urinària, també hi ha un sistema de monitorització de pacients a la UCI que integra en un sol monitor totes les dades que es generen pels diferents aparells mèdics. El quart projecte que s'impulsarà és un aparell d'assistència adreçat a persones amb ceguesa que incorpora en un únic dispositiu diferents sensors en els àmbits de la vida diària i de la salut.

Ja hi ha inversos privats interessats en finançar aquests projectes i el CIMTI actua de mitjancer: desplega estratègies per atraure inversors i facilitar la internacionalització així com maximitzar el seu impacte social. "Nosaltres som el pont. Tenim inversors d'aquí i de fora que volen invertir en projectes i nosaltres facilitem que tinguin la inversió necessària. Nosaltres busquem els recursos perquè es desenvolupin", ha destacat Manel Balcells, director del CIMTI.

Així mateix, el CIMTI ha seleccionat set projectes més que tenien potencial per ser desenvolupats però que requerien d'un nou enfoc. D'aquests set, el CIMTI en triarà els millors el proper 13 de febrer. Aquests projectes són: un dispositiu de detecció de cardiopaties a través de diferents biomarcadors presents en la suor, biomaterial per prevenir infeccions en implants mamaris, una eina de diagnòstic d'infeccions bacterianes disponible en farmàcies, un dispositiu de predicció de crisis d'epilèpsia, un dispositiu d'estimulació de pacients d'Alzheimer, un kit de diagnòstic per a la leucèmia mieloide aguda i l'implementació a nivell mundial de la pressió com a mecanisme de prevenció de malalties cardiovasculars.

Tots els projectes es troben en una fase diferent, tot i que la majoria estan força avançats i en dos o tres anys podrien ser una realitat.

Impacte sobre el pacient

Tot i la situació política, el CIMTI ha continuat treballant i ha tirat endavant els projectes. "El CIMTI és una realitat i és un instrument al servei del sistema de salut per posar en valor la innovació del sistema. I és una cosa que feia falta", ha destacat el director del CIMTI, Manel Balcells. Per a la selecció de projectes, s'ha primat els projectes d'innovació dels centres sanitaris que tinguin un impacte alt sobre els pacients i la seva qualitat de vida. "S'ha primat l'impacte sobre el pacient i no la rendibilitat econòmica", ha afegit Balcells. No obstant, aquests projectes, un cop desenvolupats i comercialitzats poden suposar un retorn econòmic pel centre sanitari d'on ha sortit.

L'objectiu del CIMTI és traslladar al mercat la recerca diària que es fa als hospitals i a les universitats catalanes. I s'han triat projectes que tinguin repercussió global, que siguin viables i que tinguin possibilitat de fer-se realitat en poc temps.