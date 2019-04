El govern valencià obre la porta a recuperar la gestió de l'Hospital de la Marina de manera unilateral

El govern valencià esgotarà les vies de diàleg amb DKV Seguros i Ribera Salud, les concessionàries de la gestió de l'hospital de la comarca de la Marina Alta situat a la localitat de Dénia, però en cas de no aconseguir un acord prendrà la decisió de revertir la concessió de manera unilateral.

Així ho ha afirmat el president del Consell, Ximo Puig, que ha remarcat que prefereix que el camí per arribar a aquesta decisió sigui el diàleg. "Volíem que fos una reversió pactada", però "si finalment hi ha unes exigències econòmiques exacerbades que pensem que no són raonables, defensarem sempre l'interès general dels valencians", ha dit Puig.

Segons el cap del govern valencià, la decisió "està presa i si finalment no hi ha un acord, hi haurà una decisió unilateral" perquè es tracta "d'un servei públic fonamental i és la Generalitat la que ha de dir en cada moment com es pot prestar millor".

Un any de la recuperació de l'Hospital de la Ribera

Amb aquesta mesura el Consell pretén que l'Hospital de la Marina Alta segueixi el camí iniciat pel de les comarques de la Ribera Alta i Baixa, que va finalitzar la seva gestió privada ara fa un any després de l'acabament del seu contracte.

A diferència del cas de la Ribera, en què les concessionàries van interposar recursos judicials, l’empresa gestora, Marina Salud, que és propietat de DKV Seguros -amb un 65% de les accions- i de Ribera Salud -amb un 35% del títols-, sí que és favorable a finalitzar la seva gestió i rescindir el contracte, que expira el 2024. Ara, per tant, la diferència amb el govern valencià és en les quantitats a pagar.