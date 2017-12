El vent destrossa la fira de Reis de la Gran Via

Les ventades anunciades pels meteoròlegs a la costa de Barcelona han provocat els primers danys materials a la fira de Reis de la Gran Via. Una desena de paradetes, totes d'un mateix propietari, s'han esfondrat per les fortes ratxes de vent, i han obligat la Guàrdia Urbana a precintar tota la Fira, que no s'obrirà fins que parin les fortes ventades.

Lourdes Guerrero, propietària de les paradetes, majoritàriament de llaminadures, explica que quan han arribat al matí ja s'han trobat la paradeta esfondrada. "Ha sigut un xoc", diu. Tot i que l'assegurança es farà càrrec de les pèrdues, estava molt afectada. "És una desgràcia, portàvem dies de feina", es lamenta. La família del seu marit, explica, porta tota la vida muntant la paradeta a Gran Via, i ells són ja la quarta generació.

540x306 Les parades de la fira de Reis, malmeses pel vent / M.O. Les parades de la fira de Reis, malmeses pel vent / M.O.

540x306 El vent ha malmès les parades de Reis / M.O. El vent ha malmès les parades de Reis / M.O.

Guerrero ha agraït l'ajuda de tots els paradistes, de la Guàrdia Urbana i dels Bombers, que han retirat les runes i han ajudat la família a salvar tot el que han pogut.

El cap de Guàrdia dels Bombers, Víctor Carrillo, ha explicat als mitjans el fenomen que ha provocat l'accident: "Les paradetes tenen un sostre amb xapa d'alumini i una estructura de fusta. El vent s'ha colat per sota i s'ha produït un efecte vela que ha fet que la xapa volés pels aires", ha explicat.

Per culpa d'aquests desperfectes, la Guàrdia Urbana i el Bombers han hagut de tallar la Gran Via entre Urgell i Villarroel, on encara hi treballen. De forma preventiva s'han tancat el conjunt de les parades i, segons ha explicat Carrillo, no es tornaran a obrir fins que no pari el vent.