El pare abat de Montserrat demana perdó pels casos d'abusos sexuals al monestir

Dues setmanes després que esclatés el primer cas d'abusos sexuals a Montserrat, el pare abat Josep Maria Soler s'hi ha referit per primera vegada. En la homilia durant la missa de diumenge a la basílica, Soler ha reconegut que "els abusos s'han donat també a l'església i cal afrontar-ho amb decisió". "Demanem humilment perdó a les víctimes dels abusos sexuals, ens hi solidaritzem i els donem tot el suport de la nostra comunitat", ha expressat. El pare abat també ha subratllat la "voluntat de transparència" de l'abadia i ha dit que "reconèixer la veritat ens farà lliures".

En el torn de les pregàries, una s'ha dedicat a les víctimes d'abusos sexuals, per qui s'ha demanat que "sàpiguen trobar en Déu consol i ajuda".

651x366 Miquel Àngel Hurtado i Joan Cuatrecasas han denunciat els abusos a Montserrat amb un acte al monestir / MANOLO GARCIA Miquel Àngel Hurtado i Joan Cuatrecasas han denunciat els abusos a Montserrat amb un acte al monestir / MANOLO GARCIA

Les víctimes han acudit a Montserrat amb pancartes minuts abans de l'homilia, i han demanat la dimissió de l'abat. Exigeixen també que la investigació sigui tractada per una comissió independent on ells puguin aportar el seu testimoni. Després que hagin sortit a la llum fins a 7 casos de presumptes víctimes d'abusos del germà Andreu Soler, l'abadia de Montserrat ha format un comitè format per un monjo, una psicòloga, un metge i una advocada per aclarir el cas.

En un petit acte, Miguel Ángel Hurtado, la primera víctima que va fer públic el cas, ha criticat que la comissió sigui creada "a dit" pel pare abat Josep Maria Soler. "Una víctima d'abusos sexuals d'un monjo de Montserrat no denunciarà res davant un monjo de Montserrat", ha dit, i ha reclamat que les víctimes tinguin veu pròpia a la comissió, ja sigui amb testimonis directes com també a través de la fundació Vicki Bernadet. Així, ha proposat que s'obri una comissió alternativa que podria estar encapçalada pel síndic de greuges, Rafael Ribó.

Hurtado ha lamentat la manca de reacció del màxim responsable de Montserrat malgrat s'estigui demostrant que el mossèn denunciat "va ser un depredador".

El primer denunciant ha rebut el suport de Juan Cuatrecasas, el pare d'un noi que va ser víctima d'abusos sexuals d'un professor en una escola de l'Opus Dei de Navarra fa alguns anys, que va ser condemnat a 11 anys de presó. Cuatrecasas també ha dit que una comissió sense la veu de les víctimes "no té credibilitat". A més, ha demanat que els poders públics facin tot el possible per prevenir aquests comportaments, però també per protegir les víctimes quan ja és massa tard. Per això reclama que s'estableixin mesures per indemnitzar-les o bé que puguin cobrar una pensió si els abusos els produeixen incapacitat psicològica.