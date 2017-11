La violació en grup dels Sanfermines, a judici

El cas de la presumpta violació en grup de cinc joves a una noia durant els Sanfermines el juliol del 2016 arriba avui a judici. Els imputats, cinc nois sevillans, són a la presó des que se’ls va identificar per aquests fets i se’ls imputen delictes d’agressió sexual, robatori violent i un delicte contra la intimitat.

La fiscalia demana 22 anys de presó per als encausats, mentre que la defensa de la víctima en demana 24 i les acusacions populars de l’Ajuntament de Pamplona i el govern navarrès sol·liciten penes de 25 anys. Les defenses dels joves asseguren que les relacions van ser consentides i demanen l’absolució per als joves empresonats.

L’escrit d’acusació recull que els imputats van tapar la boca a la jove, la van envoltar i van obligar-la a mantenir relacions sexuals amb ells de manera simultània “valent-se de la seva superioritat física i numèrica” i aprofitant la “impossibilitat” de la noia d’oposar “la més mínima resistència”, segons va publicar l’agència Efe. A més, segons el fiscal, mentre això succeïa, dos d’ells, d’acord amb la resta, es van dedicar a gravar en vídeo els fets “sense el coneixement ni consentiment de la noia”.

Les imatges volien “vulnerar la intimitat de la víctima”, segons l’acusació, i pretenien mostrar els vídeos i difondre’ls més tard entre els seus amics. Només quan van “donar-se per satisfets” van marxar del lloc dels fets i van prendre el mòbil a la víctima perquè no pogués demanar ajuda, segons el fiscal.

En les declaracions davant del jutge quan van ser detinguts, els cinc imputats van declarar-se “innocents absolutament de tot”, segons va explicar l’advocat d’un d’ells, José Agustín Martínez. “Quedarà completament clar que en cap cas s’han produït els fets tal com consten a la denúncia”, va afegir llavors. Els presumptes violadors no van negar que mantinguessin relacions sexuals tots alhora amb la noia, però sí que van desmentir que fos en contra de la seva voluntat.

La seva versió és que la noia va acceptar voluntàriament mantenir relacions sexuals amb els cinc encausats -un dels quals és guàrdia civil, i un altre, militar-, i això és el que van traslladar al jutge, segons la defensa.

Una vista a porta tancada

El judici durarà pràcticament dues setmanes i serà a porta tancada per decisió de l’Audiència de Navarra, que ho justifica per protegir “el dret fonamental a la intimitat” de la denunciant, així com per evitar una “indesitjada i indesitjable exposició pública airejant aspectes relatius a la seva intimitat corporal i vida sexual”.

Ni familiars dels acusats, ni de la denunciant, ni públic ni mitjans de comunicació tindran accés, doncs, a la sala de vistes. Malgrat tot, el Col·legi de Periodistes ha demanat que es reconsideri aquesta decisió i que es protegeixin només la declaració de la víctima i la reproducció d’imatges sobre els fets.

La vista arrenca amb les qüestions prèvies i l’interrogatori preliminar als acusats. Se’ls preguntarà si reconeixen o no els fets, ja sigui en part o en la seva totalitat. La denunciant està previst que declari demà i l’interrogatori als encausats serà el dia 22.