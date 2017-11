Un acusat de la violació dels Sanfermines admet que no hi va haver consentiment de paraula

El primer dels acusats de violar una jove madrilenya en els Sanfermines de l'any passat, que ha declarat aquest dimecres en el judici, ha reconegut que no hi va haver consentiment de paraula per part de la víctima. El noi, però, ha mantingut la seva versió que la relació sexual va ser consentida malgrat no ser-ho de paraula.

L'advocat Agustín Martínez Becerra, que defensa tres dels cinc acusats, entre ells el que ja ha declarat, ha assenyalat, però, que hi ha altres maneres de consentir, en referència a aquesta falta de consentiment de paraula admès pel seu defensat i posat de manifest per l'acusació.

Martínez Becerra, que ha dit que els seus clients estan "tensos" perquè s'hi juguen 25 anys de presó, ha qualificat de "primmirat" l'interrogatori de la fiscal.

Segons ha afegit, el seu defensat ha respost a l'interrogatori "amb educació i respecte", encara que, de la mateixa manera que tenen previst fer la resta d'acusats, s'ha negat a respondre a les acusacions populars exercides pel govern de Navarra i l'Ajuntament de Pamplona.