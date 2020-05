Les trucades per violència masclista creixen un 88% a Catalunya durant el confinament

En el primer mes i mig del confinament pel coronavirus, el telèfon d'atenció a dones en situació de violència masclista a Catalunya ha rebut 2.173 trucades. Això suposa una mitjana de 47 trucades diàries entre el 16 de març i el 30 d'abril, mentre que els mesos anteriors la mitjana acostumava a ser de 25. Per tant, un 88% més de trucades diàries durant el confinament. Des que es va decretat l'estat d'alarma, el dia que més se'n van rebre va ser el 20 d'abril, amb 76 trucades.

Així ho apunta el balanç de l'Institut Català de les Dones sobre el servei permanent del número de telèfon 900 900 120 contra la violència masclista. A més, a mesura que ha avançat el confinament, també ha crescut el nombre de trucades. La primera setmana, la del 16 de març, la mitjana va ser de 33 trucades diàries i l'última que s'ha analitzat, del 20 al 27 d'abril, ja se situava en una mitjana de 61 trucades diàries. El 72,4% de les trucades han sigut de dones afectades, el 20,2% de familiars o persones pròximes a les víctimes i el 5,6% de professionals.

Quatre de cada 10 dones que han fet ús del recurs tenen entre 31 i 40 anys. La majoria són dones que viuen amb la parella i els fills, seguides de dones amb fills que no conviuen amb la parella, famílies monoparentals i dones que conviuen amb la parella sense fills. Pel que fa al tipus de violència, el 91,8% de les dones han denunciat violència psicològica, el 39,5% també física, el 7,1% econòmica i el 2,5% sexual. L'Institut Català de les Dones recorda que les víctimes poden patir més d'un tipus de violència masclista de manera simultània.

Atenció confidencial

Les trucades es distribueixen proporcionalment segons la població. Més del 70% de les trucades s'han fet des de l'àrea metropolitana de Barcelona. La Generalitat remarca que al telèfon d'atenció a dones en situació de violència masclista, al qual es pot trucar les 24 hores de tots els dies de l'any, s'atén de manera confidencial per part de professionals dels serveis socials, l'advocacia i la psicologia. A més, s'ha reforçat el servei per contrarestar les dificultats de les dones durant el confinament per accedir a altres suports, com familiars i amistats, davant la situació crítica que pot implicar una convivència amb l'agressor.