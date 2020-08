Es confirma el virus del Nil en onze dels dinou casos de meningitis vírica a Sevilla

Nova alerta de salut a la província de Sevilla desvinculada de la incidència de la pandèmia del covid-19. Onze de les dinou persones afectades pel brot de meningitis vírica detectat a La Puebla del Río i Coria del Río han donat positiu per virus del Nil, una malaltia infecciosa que afecta els mamífers i que transmeten els mosquits comuns ( Culex pipiens). Així ho ha confirmat el conseller andalús de Salut, Jesús Aguirre, que ha rebut la informació dels resultats de les mostres enviades a l'hospital Virgen de las Nieves de Granada per via telefònica mentre compareixia per informar sobre la situació del coronavirus.

A l'espera d'un segon anàlisis per part del centre Nacional de Microbiologia, el conseller andalús ha explicat que s'activa el protocol per lluitar contra la transmissió de la malaltia. Tot i que no provoca símptomes en el 80% de la població que el contrau, en un 1% dels casos pot derivar en meningitis, una inflamació del cervell i dels teixits circumdants que pot causar dany cerebral i fins i tot la mort en casos de gravetat. En el 20% dels casos pot provocar febres altes, dolor muscular, mal de cap i fatiga.

Dels 19 afectats per la meningitis que s'han detectat a prop de les maresmes del Guadalquivir en les últimes 48 hores, 17 es troben hospitalitzats, dels quals set a la UCI. La Junta recomana utilitzar mosquiteres, mantenir la llum apagada quan no sigui necessària, utilitzar repel·lents i evitar perfums intensos, mentre estudia si hi ha més afectats en altres localitats.