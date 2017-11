"Ens volem vives": el clam de Barcelona contra la violència masclista

"Ens volem vives, lliures i rebels". Sota aquest lema han clamat aquesta tarda milers de persones a Barcelona contra la violència masclista en tots els seus vessants. Coincidint amb el dia internacional contra la violència cap a les dones, la plaça Universitat s'ha omplert d'indignació, de missatges que demanaven la corresponsabilització de tothom en la lluita contra aquesta xacra –només aquest any ja han mort assassinades set dones i un nadó a Catalunya– i de mostres de dol per a les víctimes en una marxa, convocada per Novembre Feminista, que ha avançat, després, per la Via Laietana fins a la plaça Sant Jaume i que, segons la Guàrdia Urbana, ha aplegat 4.000 persones. El judici que s'ha celebrat aquests dies per la violació múltiple dels Sanfermines ha tornat a posar de manifest, segons les entitats convocants, que aquesta violència ens afecta a tots i que queda molta feina de conscienciació per fer.

"Aquest cas ha evidenciat que bona part de la societat encara qüestiona la víctima. I encara hi ha molta gent que pensa que la violència masclista és un problema que no es cosa seva", lamentava, des de la capçalera de la manifestació, Montserrat Vilà, presidenta de la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere. Una mica més endavant, Laia Rosich, de Novembre Feminista, assegurava que el cas dels Sanfermines i també campanyes com la de #MeToo, que aquestes últimes setmanes ha inundat les xarxes amb testimonis de dones que han patit assetjament sexual, posen de manifest que no hi ha un estereotip de dona i d'agressor, que "és un problema que ens afecta a tots" i que, per això, la resposta de la societat també ha de ser conjunta.

Tot i les crides a la corresponsabilització, però, les dones continuen sent majoria en aquestes protestes. Al llarg del recorregut s'han sentit consignes com "Jo sí que et crec", "No són mortes, són assassinades" i "No és no", i la marxa s'ha acabat amb la lectura del manifest a càrrec de la corògrafa Sol Picó. La façana de l'Ajuntament de Barcelona s'ha il·luminat de color lila i llueix un llaç, símbol de la lluita contra la violència de gènere.

La jornada reivindicativa ja ha començat al matí amb iniciatives com la de l'eix comercial de Creu Coberta de girar d'esquena els maniquins dels aparadors en el marc de la campanya que l'Ajuntament organitza sota el lema "Davant la violència masclista, no et pots girar d'esquena". I amb la lectura del manifest unitari de les diferents administracions a la plaça Sant Jaume amb motiu del 25-N, que ha posat el focus en la corresponsabilització.

La periodista i col·laboradora de l'ARA Mònica Planas ha sigut l'encarregada de llegir aquest manifest en un acte que ha comptat amb la presència de dones com la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha demanat tractar la xacra d'aquesta violència com una "qüestió de país" fins a aconseguir que les dones puguin anar pel carrer amb la mateixa tranquil·litat que els homes. L'acte s'ha acabat amb un emotiu aplaudiment en record de les víctimes.

En el seu parlament, Planas ha volgut dirigir-se a les persones que contribueixen a perpetuar aquest tipus d'agressions: "Avui us assenyalarem". Per això, ha deixat clar que la violència masclista "no és un problema de les dones", sinó de tothom. "Estem tipes de tanta violència sexual", ha resumit per lamentar que vivim en una societat que encara tolera aquestes agressions i, per això, s'ha decidit a assenyalar culpables. Culpables com els violadors. "No és no sempre", els ha dit. També, però, els abusadors i els còmplices, els que callen o riuen les gràcies als assetjadors. I els presentadors de televisió que fan espectacle de la violència masclista, els professionals del món audiovisual que "perpetuen tòpics que atempten contra les dones", els professionals de la publicitat que es "recreen en l'estètica del patiment de la dona" o els empresaris de l'oci nocturn que utilitzen les dones com a reclam.

La regidora de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez, que també ha assistit a l'acte, ha remarcat que el manifest d'aquest any té un to d'especial indignació i ha emfatitzat que tothom té un paper en la lluita contra la violència masclista. Les xifres no permeten mirar cap a un altre costat. Durant la primera meitat de l'any, ja s'han presentat 7.914 denuncies per violència masclista, el 82% de les quals en l'àmbit de la parella. El 30% de les víctimes del 2017 tenien fills a càrrec.