Denuncien Rodalies a la Fiscalia per no garantir la distància i posar en risc la salut dels usuaris

El transport públic ferroviari posa en risc la salut dels usuaris i vulnera els seus drets. Això és el que opina la plataforma d’activistes liderada per Simona Levi, Xnet, que ha presentat una denúncia contra Rodalies a la Fiscalia Provincial de Barcelona i una altra davant de l'Agència Catalana de Consum en què demana que s'obrin investigacions i expedients. A més, ha iniciat diversos procediments contra les administracions i titulars responsables perquè considera que ni Renfe, l’operadora, ni Adif, el titular de la infraestructura, ni la Generalitat, titular del servei, ni els ministeris responsables han pres les mesures necessàries perquè es garanteixi la distància de seguretat i no hi hagi risc en els desplaçaments.

Així mateix, la plataforma ha fet una crida als usuaris perquè documentin la situació amb imatges i tiquets i enviïn el material a Xnet o el pengin a Twitter amb el hashtag #renfecovid, per poder obrir noves denúncies.

Amb l'objectiu d'adoptar mesures per posar-hi remei, han dirigit cartes al ministre de Transports, José Luis Ábalos, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, el conseller de Territori, Damià Calvet, i la consellera de Salut, Alba Vergés.

La plataforma insta les administracions i les companyies ferroviàries a responsabilitzar-se de la situació. "Les mesures anunciades s’han dirigit a responsabilitzar els usuaris perquè no utilitzin el transport públic en hora punta sense que s’hagi ampliat la capacitat i la freqüència dels trens ni s’hagi establert cap referència de l’ocupació dels mitjans de transport, contràriament al que s’ha fet a gairebé tots els països del nostre entorn", apunten en un comunicat. I denuncien una democràcia "a dues velocitats segons les possibilitats econòmiques" que perjudica certs sectors com la restauració i aquelles persones que no poden teletreballar perquè s'han de desplaçar al centre de treball o han d'atendre altres persones.