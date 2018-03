El ‘youtuber’ que va humiliar un sensesostre hi va guanyar 2.181 €

La fiscalia especialitzada en delictes d’odi de Barcelona demana dos anys de presó per al youtuber que el gener del 2017 va penjar un vídeo al seu canal d’internet en què donava galetes farcides de pasta de dents a un sensesostre de Barcelona. Després de l’èxit del primer vídeo hi va tornar dues vegades més. Segons l’escrit d’acusació de la fiscalia, al qual ha tingut accés l’ARA, el jove no només pretenia humiliar la víctima sinó que sabia que hi guanyaria diners. Segons el fiscal Miguel Ángel Aguilar, el noi va ingressar 2.181 euros en tres mesos per aquestes gravacions. L’empresa Google Inc., propietària de YouTube, paga als propietaris dels canals una part dels ingressos que obté per la publicitat, en funció del nombre de seguidors i de visualitzacions de cada vídeo.

Reset -el nom que feia servir a les xarxes el youtuber acusat- tenia publicats 82 vídeos que acumulaven més de 124 milions de visualitzacions. De fet, la fiscalia considera que el jove, de 20 anys, s’havia convertit en un influencer, ja que comptava amb 1.161.989 subscriptors. L’1 de novembre del 2016 un dels seus seguidors li va proposar un repte, que “consistia a farcir galetes amb pasta de dents i donar-les a una persona del carrer”. Segons el fiscal, l’acusat no només va acceptar el desafiament sinó que, per captar “de manera més efectiva l’atenció morbosa dels seus seguidors”, va decidir triar un indigent com a víctima, sent conscient del “profitós increment d’ingressos” que això li podia generar.

El noi es va gravar donant 20 euros i les cinc galetes farcides de dentifrici a l’indigent. El vídeo acaba amb un missatge del jove: “La veritat és que fa sentir bé ajudar algú, oi? Òbviament, la part de les galetes amb pasta de dents... Potser m’he passat una mica, però mireu el costat positiu, això l’ajudarà a rentar-se les dents, que em sembla que no ho fa des de fa un parell de dies o des que es va tornar pobre”. El fiscal assegura que el noi volia “ridiculitzar i vexar” el sensesostre, que va acabar menjant-se les galetes. L’endemà va tornar a buscar-lo per gravar-se amb ell. “Al final li vaig donar un altre bitllet per compensar la petita broma”, deia el youtuber en aquesta ocasió.

L’èxit inicial es va acabar girant en contra del youtuber quan els usuaris es van començar a queixar de les humiliacions. Llavors l’acusat, “amb l’objectiu de restablir la seva imatge deteriorada, amb la consegüent pèrdua d’ingressos econòmics”, va esborrar els vídeos, va anar a buscar l’indigent i li va oferir 300 euros perquè no el denunciés i perquè acceptés una nova gravació dormint amb ell al ras.

Entrepans amb excrements

Segons el fiscal, no era la primera vegada que el noi es burlava de “persones indefenses i vulnerables”. El 2016 es va gravar donant un entrepà farcit amb excrements del seu gat a un avi, “que li va acabar tirant per sobre”, i a un menor, que el va rebutjar. Pocs dies després que el comencessin a investigar per les humiliacions al sensesostre, el jove va crear un altre canal i hi va penjar diferents vídeos que responien a un altre repte: aquesta vegada el blanc era el seu gat. En una de les gravacions li deixa un caçamosques elèctric en forma de raqueta a terra perquè el trepitgi. Un usuari el va denunciar, tot i que el van absoldre.

L’estiu passat el noi va penjar un nou vídeo mostrant la sentència absolutòria i dient que no és “cap maltractador”, sinó que tot són “bromes”. Al final de la publicació, explica que després d’aquesta gravació no tornarà a parlar més “d’aquesta mala experiència” als jutjats i es refereix al cas del sensesostre. “Només parlaré de l’indigent quan se celebri el judici i punt. Això és tot, el pròxim vídeo ja serà normal”, diu. El judici es farà al maig. A més dels dos anys de presó, el fiscal demana que indemnitzi l’home amb 30.000 euros.