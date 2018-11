La Casa de la Paraula acull una mostra sobre Francisca Pastells i Turà (1906-1988), que reivindica la figura d’aquesta singular ratafiaire, bosquerola, eixarcoladora i recol·lectora d’herbes, tot un referent per als iniciadors de la Festa de la Ratafia. La revista local Ressò va escriure d’ella: “Veus la viva imatge d’allò que se’n va, d’aquella tradició que intentes fer perdurable i que, de sobte, s’esmuny”. Per rememorar la seva història s’ha muntat l’exposició Francisca Pastells, una dona enamorada del bosc. Tot seguit es farà la taula rodona Saviesa popular i Festa de la Ratafia. De la Francisca Pastells a en Xavier Massó. Massó va ser un colomenc imprescindible per entendre el teixit associatiu del poble i un entusiasta ratafiaire que va traspassar ara fa un any.