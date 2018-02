Una invitació per descobrir els grans atractius de la garrotxa

La promoció Olotx2 permetrà, del 23 al 25 de febrer, dormir, menjar, comprar i gaudir el doble a la ciutat dels volcans. Un total de 25 restaurants d’Olot i 15 d’altres poblacions de la comarca oferiran menús amb un2x1. Els bars i les cafeteries també serviran esmorzars, berenars i tapes amb un 2x1 durant tot el cap de setmana. Un total de 35 establiments (hotels, pensions, hostals, fondes, apartaments turístics, càmpings i cases rurals) oferiran allotjament per a dues persones al preu d’una, o bé un descompte del 50% en el preu o dues habitacions al preu d’una. La campanya Olotx2, que arriba a la sisena edició, supera cada any el poder d’atracció. Es calcula que l’impacte econòmic de la campanya és de gairebé mig milió d’euros a la ciutat i la comarca. Per cada euro del sector públic invertit en la campanya en retornen 14 als diversos sectors econòmics participants.

Actuacions musicals

El primer espectacle el protagonitzarà l’actor i humorista Pep Plaza al Teatre Principal (divendres, dia 23, a les 20.30 h), que oferirà el seu habitual repertori d’imitacions de personatges famosos. La música en directe serà protagonista dissabte amb el Fil Musical (de 15 a 20 h), sis escenaris en diferents indrets de la ciutat: les escales de Sant Esteve, el pati de l’antic hospital i les places de l’Àngel, del Conill, del Carme i Major. Hi actuaran solistes, cors i bandes diverses, com l’Esmuvi, MaMaOm, Aram, La Duda Ó Fender i el cor Gaia. Dins el Fil Musical també destaca el concert teatral que oferirà Carlos Gramaje (19 h a la plaça Major), que farà un repàs de les cançons més conegudes dels musicals de Dagoll Dagom.

El diumenge 24, a les 11h a la Plaça Major, es convidarà els visitants a un viatge musical a Nova Orleans amb jazz dixieland i una exhibició de grafitis. És una activitat gratuïta en la qual la música trena un diàleg fantàstic amb l’art urbà.

Rutes i visites guiades

La bicicleta serà el vehicle estrella. Es llogaran bicicletes (convencionals i elèctriques) per participar en diferents rutes per la rodalia de la ciutat. Les bicicletes es poden llogar a jornada completa divendres i dissabte (20 euros per dues persones) o a mitja jornada diumenge (14 euros per dues persones). En el cas de les bicicletes elèctriques el preu serà, respectivament, de 30 i 25 euros. També es podran fer rutes a cavall pels volcans i rutes en carruatge, en carrilet i en segway pels voltants d’Olot. Els més menuts podran fer un circuit a cavall de rucs i someres.

Les sortides en carruatge, en cavall i en carrilet es faran des del càmping Lava. Cal fer reserva prèvia per a la majoria de rutes i vistes guiades consultant la web www.olotx2.cat.

Un dia a pagès

Els participants de l’Olotx2 també tindran l’oportunitat de visitar la granja ATO, del mas La Coromina, per experimentar com és un dia de la vida d’un pagès. Els visitants podran donar menjar a les vaques, veure una munyida i degustar la llet i els productes derivats que s’elaboren al mas.

Visites als volcans

Dos dels volcans més coneguts de la zona d’Olot, el Montsacopa i el Croscat, es podran visitar en companyia d’un guia durant el cap de setmana. La visita al Montsacopa s’engloba en una ruta pel centre antic d’Olot que permet conèixer la història de la ciutat i la seva evolució. La ruta acaba amb l’ascens al volcà, un excel·lent mirador sobre la ciutat.

Cinema de muntanya

També coincideix amb l’Olotx2 el festival de cinema Vivim Muntanyes, que programarà tres destacats films del món del muntanyisme al Teatre Principal, el dissabte 24 a partir de les 18h. Dins el cicle de cinema muntanyenc s’ha organitzat un sopar popular (20.45 h) a la sala LaCarbonera, que inclou seient reservat a la platea del teatre per a la sessió de cinema de les deu del vespre del dissabte.

La Cúpula Gustum

A la plaça del Mercat d’Olot s’hi instal·larà, dissabte de 10 a 20 h, la Cúpula Gustum, on cada mitja hora s’oferiran projeccions d’audiovisuals relacionats amb el món de la gastronomia. L’objectiu és promocionar el producte agroalimentari local, artesà i de qualitat.

Museus gratuïts

Com cada any, l’entrada a tots els museus d’Olot serà gratuïta durant tot el cap de setmana: el Museu dels Sants, el Museu dels Volcans i el Museu de la Garrotxa. El dissabte 24 tots tres museus obriran matí i tarda, i diumenge fins a les 14 h.

Promocions del comerç

Una seixantena de comerços se sumen a la campanya Olotx2 amb importants descomptes i promocions. Algunes parades de la plaça del Mercat seleccionaran productes per oferir-los a 2x1. S’han afegit a les promocions d’aquest cap de setmana tres perruqueries i dos aparcaments del centre de la ciutat.

Per consultar la programació de la campanya i informació per a reserves, visiteu la pàgina web www.olotx2.cat.