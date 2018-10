DeleteFacebook

Si les xarxes socials fossin països, Facebook seria el més poblat del món: els seus 2.000 milions d’usuaris ja superen la suma dels habitants de la Xina, els EUA i el Brasil. I al seu emperador, Mark Zuckerberg, se li està escapant de les mans el govern. No hi ha setmana que no es faci pública alguna malifeta de l’empresa, generalment relacionada amb vulneracions de la privadesa dels internautes.

Quan encara tenim fresc l’escàndol de la filtració de dades personals mitjançant Cambridge Analytica, que suposadament va contribuir a l’elecció de Donald Trump com a president dels EUA propagant informació ultrasegmentada, en alguns casos verídica i en d’altres falsa, Facebook acaba de comunicar que un forat de seguretat d’una de les seves aplicacions va posar al descobert les credencials d’almenys 50 milions d’usuaris, i algunes fonts calculen que hi podria haver 40 milions d’afectats més. L’empresa s’ha afanyat a reconèixer l’incident, ni que sigui per evitar la multa de més de 1.400 milions d’euros (el 4% de la seva facturació mundial) que la Comissió Europea podria haver-li imposat en cas de no informar-ne, en virtut del nou reglament general de protecció de dades. D’altra banda, uns investigadors de la universitat de Northwestern han comprovat fa poc que Facebook posa a l’abast dels anunciants fins i tot els números de telèfon que els usuaris li proporcionen, no com a informació personal de contacte, sinó precisament com a mecanisme per protegir els seus perfils contra intents de suplantació.

La voracitat de la plataforma en la captura de dades personals ha sigut sempre extrema. Ja ho explicava Antonio García Martínez, un dels creadors del sistema original de publicitat de la xarxa social, en el seu llibre Chaos Monkeys, del 2016. Però últimament s’ha disparat, i hi ha qui ha decidit que no hi vol tenir res a veure. Així, en menys de dos anys han deixat Facebook els fundadors de tres filials del gegant: Palmer Luckey (Oculus), Jan Koum i Brian Acton (WhatsApp) i la setmana passada Kevin Systrom i Mike Krieger (Instagram). D’una manera o altra, tots s’han declarat incapaços de resistir la pressió de Zuckerberg i el seu equip per rendibilitzar el trànsit d’usuaris amb l’explotació de les seves dades. El cas d’Acton és probablement el més significatiu: no només va marxar sense esperar que arribés el venciment d’un paquet de 850 milions de dòlars en accions que li corresponien, sinó que ha dedicat una part de la seva fortuna personal a finançar Signal, l’aplicació de xat rival de WhatsApp que té la privadesa per bandera.

En vista de tot plegat, si encara sou usuaris de Facebook, no em digueu que no us agafen ganes de seguir el consell que Acton va incloure, en forma d’etiqueta, en el seu primer tuit després de marxar de l’empresa de Zuckerberg: #DeleteFacebook.