Facebook alertarà els usuaris de les notícies d'última hora

Facebook avisarà a partir d'avui de les notícies d'última hora els seus usuaris a Espanya, Mèxic, França, Alemanya, el Regne Unit i Austràlia. Mitjançant una etiqueta vermella, alguns mitjans destacaran els continguts que siguin urgents perquè no es confonguin amb les altres informacions, segons ha explicat a Efe el cap de producte de News, Joey Rhyu.

La xarxa social ja havia fet proves per implantar aquest sistema, que ja es fa servir al Canadà i als EUA, amb un grup d'usuaris espanyols. Avui el 95% dels usuaris ja podran veure les etiquetes que, de moment, només poden utilitzar 12 mitjans de comunicació. A més, Facebook els ha imposat un límit: només poden utilitzar l'etiqueta "Notícies d'última hora" un cop al dia, i una vegada al mes tenen la possibilitat de destacar cinc notícies en un mateix dia. Rhyu ha dit que el límit és una manera d'assegurar que els mitjans només destaquen allò realment rellevant. L'etiqueta desapareix sis hores després d'activar-se.

"Els usuaris ens havien dit que volien trobar notícies urgents a Facebook de manera senzilla i que al mur era complicat diferenciar el que era important del que no ho era", ha explicat el portaveu. Segons les estadístiques que va fer la companyia després de les proves a Espanya, els usuaris van dedicar un 6,6% més de temps a les informacions destacades com a notícies d'última hora i hi van accedir un 4,7% més. Segons Facebook, les notícies que més bé funcionen amb aquesta etiqueta estan relacionades amb la política, els successos, els desastres i els negocis.