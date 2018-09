Un nou Tinder per lligar a través de Facebook

Facebook fa la competència a Tinder i llança avui Facebook Dating: una funció per trobar cites a través de l'aplicació. De moment, es posarà a prova a Colòmbia, un dels països on la xarxa té més adeptes, segons publica 'Hipertextual'. Mark Zuckerberg ja va presentar la prestació fa uns mesos i en va donar detalls: s'activa a través de Facebook i evita connectar l'usuari amb amics i amb contactes bloquejats com a potencials parelles.

L'empresari va dir que la proposta naixia de la necessitat. "Un de cada tres matrimonis dels EUA comencen a internet", va explicar Zuckerberg, que considera que havien de fer aquesta proposta per als "200 milions de persones" que es defineixen a Facebook com a solteres.

Semblant a Tinder, però sense "match"

Un cop activada l'opció de cites, l'usuari pot accedir al seu perfil específic de Facebook Dating, que inclou una galeria de fotografies i una descripció paral·lela. Tot i que la interfície s'assembla a la de Tinder, no cal seleccionar una persona i esperar a ser acceptat per parlar-hi, sinó que s'hi pot parlar directament.

L'aplicació només permet missatges de text i no està connectada a WhatsApp ni al servei de missatgeria de Facebook perquè la xarxa vol prioritzar la privacitat. L'algoritme sí que està relacionat amb la ubicació i amb l'apartat d'esdeveniments per trobar potencials parelles amb interessos afins.