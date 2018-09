Set raons per actualitzar l’iPhone

D’acord, vuit de cada 10 usuaris espanyols de smartphones tenen un telèfon amb Android. Però els compradors d’un iPhone són més fidels i tendeixen a conservar-lo més temps, entre altres coses perquè l’actualitzen puntualment. Per això té sentit explorar les novetats que aporta iOS 12, que Apple distribuirà a partir de demà.

Reanima els iPhone més antics. Els dispositius Apple compatibles amb el nou iOS 12 són tots els que ja admeten iOS 11, i que coincideixen amb els que la marca ha venut des del 2013: iPhone 5s, SE, 6, 6s, 7, 8 i X. El mateix per a les tauletes: iPad Mini 2, 3 i 4, iPad Air 1 i 2, iPad 5 i 6 i iPad Pro. Fins i tot es pot actualitzar l’iPod Touch de sisena generació. Els nous XS, XS Max i XR ja sortiran equipats amb iOS 12. A continuació destaquem les principals millores funcionals, però els propietaris de dispositius més antics haurien d’apreciar sobretot un increment del rendiment. A diferència del que acostuma a passar amb les actualitzacions de sistemes operatius, les proves fetes amb versions preliminars d’iOS 12 mostren que l’ús optimitzat dels recursos de hardware accelera especialment la càrrega d’aplicacions i l’agilitat d’aquestes en els aparells més veterans.

T’ajuda a dependre menys del mòbil. O per ser exactes, t’informa de com fas servir el telèfon per tal que decideixis. L’aplicació Temps d’ús registra en segon pla el temps d’ús de cada aplicació i permet establir un límit; minuts abans que s’acabi el termini diari, apareix un avís a la pantalla. Aquesta funció es pot combinar amb els controls familiars, de manera que els pares poden supervisar la utilització del telèfon per part dels fills sense haver de recórrer a cap aplicació ni servei de tercers.

Endreça les notificacions. Probablement una de les millores que acabareu notant més. Encara que sembli mentida, iOS 11 encara obliga a obrir les aplicacions per respondre a les seves notificacions. A iOS 12 ja es pot interactuar amb elles, igual que a Android. I també les agrupa pel seu origen, de manera que, per exemple, podeu descartar amb un únic gest tots els avisos pendents de WhatsApp. Combinant-les amb la nova modalitat de No molestar, més accessible i flexible, aconseguireu viure amb menys interrupcions del mòbil.

Automatitza rutines. Tot i ser la més veterana, Siri ha estat fins ara la menys capaç de les majordomes virtuals, superada en flexibilitat i potència per Alexa d’Amazon i Assistant de Google. Amb iOS 12 la cosa canvia: si els creadors d’aplicacions les connecten amb l’anomenat SiriKit, l’usuari pot incloure-les en les anomenades Dreceres, seqüències d’accions rutinàries que repetim habitualment, des d’avisar automàticament la parella que ja hem sortit de la feina fins a consultar cada matí totes les informacions que necessitem quan ens llevem. Programar aquests automatismes requereix dedicació de l’usuari, però probablement apareixeran biblioteques públiques de dreceres.

Realitat augmentada. En lloc dels mons sintètics que s’han de visitar amb un casc o unes ulleres especials, Apple ha apostat per les aplicacions que combinen en temps real les imatges de la càmera amb dades externes i objectes virtuals. iOS 12 és una plataforma ideal per als videojocs immersius, que es poden jugar en companyia d’altres usuaris. Però també inclou de sèrie aplicacions més prosaiques, com la que serveix per prendre mides d’una habitació o d’un objecte. En canvi, la funció de nivell de bombolla que alguns expliquen com a novetat ja era present a l’aplicació de brúixola de la versió anterior.

Videoconferència en grup. Els usuaris d’iPhone acostumen a instal·lar WhatsApp i Telegram per poder xatejar amb els seus contactes que fan servir Android, però els que es relacionen majoritàriament amb altres clients d’Apple fan servir sobretot l’aplicació Missatges. A iOS 12 aquesta es combina amb la de videotrucades FaceTime per admetre teleconferències d’àudio i vídeo amb fins a 32 participants simultanis des d’iOS i macOS. Per no perdre el fil, la imatge de la persona que parla en cada moment s’amplia automàticament.

Catalanitzeu el GPS del cotxe. Cada vegada hi ha més cotxes que surten de fàbrica amb les funcions Android Auto i CarPlay per duplicar a la pantalla del vehicle les aplicacions de l’smartphone. Però fins ara els usuaris d’iPhone es veien obligats a fer servir l’aplicació de mapes d’Apple, que no és precisament, per dir-ho suau, la més completa del mercat. iOS 12 obre la possibilitat d’optar per aplicacions de cartografia alternatives, com el popular Google Maps o bé Waze, que és l’única que ofereix indicacions de navegació parlades en català, amb la veu d’un guia virtual anomenat Miquel.

iOS 12 aporta altres novetats d’interès. El navegador Safari ofereix des d’ara la possibilitat de bloquejar els codis de les pàgines web visitades que pretenen rastrejar la nostra activitat, com els botons de compartir en xarxes socials. Quan l’aplicació Fotos identifica un altre usuari d’iOS 12 en les nostres imatges, ens proposa compartir-les amb ell. L’aplicació Missatges incorpora els Memojis, emojis animats que reprodueixen el rostre de l’usuari com els de Samsung. No sembla que iOS 12 allargui notablement la durada de la bateria, però sí que permet consultar quines són les aplicacions que consumeixen més energia.

Naturalment, moltes d’aquestes funcions ja estan disponibles en els dispositius amb sistema Android, o bé ho estaran amb una futura actualització a la versió Pie. Però als propietaris d’un iPhone o un iPad això els importa poc o gens, entre altres coses perquè són fidels de manera aclaparadora a la plataforma d’Apple. El que sí que els interessa és que l’actualització a iOS 12 és gratuïta i estarà disponible per descarregar a partir d’aquest dimarts, 18, a mitja tarda. Si el vostre iPhone o iPad són compatibles, us avisaran amb una notificació. Abans d’activar el procés podeu aprofitar per netejar l’emmagatzematge, esborrant aplicacions que ja no feu servir, historials de WhatsApp i Telegram i imatges duplicades de la fototeca. Sobretot no oblideu fer abans una còpia de seguretat completa del contingut del dispositiu, sigui al núvol d’iCloud o bé a l’ordinador mitjançant iTunes i un cable. I és que les actualitzacions d’Apple són força fiables, però també és sabut que en informàtica, com a la vida, tot allò que pugui fallar ho acabarà fent.