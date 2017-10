Ajuntaments sobiranistes faran boicot al 21-D

Un curs de patchwork, la rebuda del patge reial (el d’Orient) i un campionat de botifarra. Aquestes són les activitats que té “programades” l’Ajuntament de Viladamat (Alt Empordà) per al 21 de desembre i que fan inviable que es puguin cedir espais municipals per a les eleccions autonòmiques que ha imposat el govern espanyol. Amb aquest irònic escrit a les xarxes socials, en què qualifica Mariano Rajoy d’“ambaixador espanyol” i els comicis de “mobilització”, l’ajuntament empordanès governat per la CUP va anunciar ahir que pensa boicotejar les eleccions convocades per l’Estat en aplicació de l’article 155 de la Constitució.

L’alcalde del municipi, Robert Sabater, va deixar clar ahir que l’executiu de Rajoy no té legitimitat per convocar “absolutament res” a la República Catalana i es va mostrar confiat que més pobles segueixin el seu exemple. A l’espera de la reunió de càrrecs electes que es farà avui a Sabadell per decidir com afrontar la nova República, on previsiblement se secundarà aquesta iniciativa, altres municipis governats per la CUP van exposar ahir a l’ARA que no pensen cedir cap espai municipal per a les eleccions del 21 de desembre.

“Ni col·legis, ni funcionaris ni policia”

És el cas d’Argentona (Maresme), on l’alcalde i vicepresident de l’AMI, Eudald Calvo, va assegurar que les eleccions del 21-D no són competència catalana. “Més que no cedir espais, aquesta convocatòria no ens implica perquè no som espanyols, està totalment fora de lloc que el president espanyol digui a la República Catalana quan són les eleccions”. Calvo va assenyalar que posaran totes les traves per impedir la votació. “Ni col·legis, ni funcionaris, ni policies locals, tindran”, va advertir el batlle cupaire, que va afegir que “si volen recuperar les urnes de l’Estat les poden venir a buscar perquè són seves”. Calvo es va atrevir a pronosticar que els 23 municipis on la CUP té l’alcaldia evitaran donar cap tipus de facilitat perquè la votació es pugui portar a terme. “No hem tingut aquest debat, però m’atreviria a dir que no hi ha cap possibilitat que s’acceptin uns comicis convocats per un govern estranger”.

En la mateixa línia es va expressar Ignasi Sabater, l’alcalde de Verges (Baix Empordà). El batlle del municipi afectat per una massiva punxada de rodes la matinada del 3 d’octubre, que encara s’està investigant, va afirmar ahir que tampoc cediran espais municipals el 21-D: “Acatarem el que digui el Govern de la República, no escoltarem ningú més, que no comptin amb els nostres espais i que tinguin present que hi haurà una forta mobilització de la gent del poble”, va reblar. L’alcalde va subratllar la necessitat de defensar la recent proclamada República Catalana. “S’ha de defensar amb serenitat, però amb fermesa; tenim una arma que és la força de la gent”, va afegir Sabater, que va advocar per iniciar ja un procés constituent, “al qual se sumarà molta més gent de la que es pensa”.

Els pobles governats per la CUP no són els únics que han anunciat que no col·laboraran amb els comicis del 21-D. L’alcalde de Gironella (Berguedà), David Font, del PDECat, també va revelar al seu compte de Twitter que faran cas omís de les exigències de l’executiu espanyol i va pronosticar un boicot generalitzat. “A veure si les eleccions que Mariano Rajoy vol fer el 21-D les haurà de fer al carrer perquè els ajuntaments no els deixarem locals”, va apuntar l’alcalde.

Els CDR, sense coordinació política

Els comitès de defensa del referèndum, ara de la República, no tindran una coordinació política. Així ho van decidir ahir en una trobada en què van acordar que la coordinació fos tècnica i no executiva. Cada nucli local, que consideren “autònom i sobirà”, escollirà representants territorials.