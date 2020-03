“Cansa una mica, però el que toca és quedar-se a casa”

S’ha passat el cap de setmana a casa perquè els bars i restaurants tanquen a partir de les 6 de la tarda, “i només obren els que garanteixen distància entre les persones”, aclareix. Júlia Melià Alomà és catalana i viu a Milà, on treballa en la recerca biomèdica. A Itàlia hi viuen més de 5.000 catalans. “M’acaba d’arribar un correu dient-me que aquesta setmana farem torns per tal que l’aglomeració sigui menor a al feina”, explica per telèfon. “Cansa una mica estar a casa, però entenc que el que toca és estar a casa”, explica la investigadora, que es quedarà sense els viatges a Londres i a Barcelona que tenia previstos per a les pròximes setmanes. Les mesures, afirma, afectaran al ritme de la seva investigació sobre la regulació de gens i la resposta inflamatòria: “Si abans podia treballar fins a deu hores, ara amb els nous torns farem molt menys”. Ja fa dues setmanes de l’última vegada que va sortir a sopar fora i ahir va preferir quedar-se a casa.

Sense fira dels mobles

El Joan Guivernau, en canvi, va quedar amb els amics per fer un cafè, també a Milà, però a les sis ja marxava cap a casa amb els “carrers i els bars ben buits”. “Als bars ja no et deixen estar dret”, aclareix. És dissenyador de productes i com que treballa en una empresa on són el seu cap i ell, les mesures a la feina no els han afectat, tot i que preveu que aquesta setmana ja començaran amb el teletreball. La seva empresa, a més, no tindrà estand a la Fira del Moble, que s’ha ajornat al juny i que defineix com “la setmana més maca de la ciutat”. “L’únic que he canviat és que vaig més amb compte al transport públic”, explica el Joan, que també ha perdut un vol a Barcelona per al 20 de març. “Tothom manté les distàncies”, explica el Joan, però admet “assumir el risc” quan queda amb la noia amb qui surt.