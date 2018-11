Jugar entre els tentacles d’un pop a Sant Andreu

Al Parc de la Pegaso, a Sant Andreu, un pop gegant acollirà a partir del 2019 els jocs dels infants del barri. Així consta a l’avantprojecte de remodelació del parc, fruit d’un procés participatiu que ha donat veu als desitjos de nens i nenes de la zona, com ara “tobogans tubulars” i “tirolines”. Aquest espai, juntament amb la futura balena del Parc Central de Nou Barris, és una de les vint noves àrees denominades espais lúdics que vol construir l’Ajuntament de Barcelona: grans zones reservades per al lleure dels infants, enfocades en un joc més “creatiu”, adaptades a cada barri i inspirades en models europeus. Aquests grans patis “trenquen els esquemes tradicionals” i busquen “despertar la imaginació de l’infant”, va destacar la regidora de Drets Socials, Laia Ortiz.

Els projectes de Nou Barris i Sant Andreu, que començaran a perfilar-se el 2019, són els primers camps d’assaig d’aquest nou model municipal de participació. Tot plegat forma part del pla de l’Ajuntament “Barcelona dona molt de joc”, que preveu la construcció de 89 noves àrees de joc i espais lúdics i la renovació de 150 per “ampliar i diversificar les oportunitats de joc lliure i inclusiu”.

El primer d’aquests espais lúdics s’ha construït a la Plaça del Sol, a Gràcia, on els nens i nenes han conquerit l’espai en una plaça dominada pels decibels de l’oci nocturn i la restauració. “És un pas molt simbòlic, ja que a la plaça s’havia expulsat l’ús veïnal i familiar”, va explicar el regidor del districte, Eloi Badia. Abans la gent començava a concentrar-se per beure-hi a primera hora de la tarda, però ara, com que hi ha més presència de famílies, els grups comencen a concentrar-s’hi cap a les 21 h, va dir.

Els 11 desitjos dels infants

Precisament ahir, l’alcaldessa Ada Colau va respondre a les peticions dels escolars barcelonins en l’acte de presentació de l’Agenda dels Infants. El compendi de demandes parteix del programa municipal “Parlen els nens i nenes”, on s’han agrupat les preocupacions de 4.000 infants d’entre 10 i 12 anys, que abracen temes tan diversos com la conciliació laboral i familiar, un urbanisme més verd i la seguretat als carrers. “Els nens i nenes ens fan veure clarament que la ciutat té molt marge de millora”, va reconèixer Colau, que va citar paraules del director fundador de l’ARA, Carles Capdevila: “La ciutat ha d’escoltar els infants i serà molt millor si ho sap fer”.

El llistat de les preocupacions que els infants van traslladar a l’alcaldessa l’encapçala “Tenir més temps per passar-s’ho bé amb la família”. En segon lloc, hi ha el clàssic desig infantil de tenir menys deures i guanyar temps per jugar amb els amics. Si pot ser, van dir, en espais verds per poder gaudir de la vida de barri.

Pel que fa al temps que passen a l’escola, els alumnes van explicar que voldrien participar més en les decisions que els afecten i, d’aquesta manera, canviar les maneres d’aprendre, i van reclamar que es lluiti “decididament” contra el bullying. Sobre la seva relació amb els adults, van demanar rebre “més suport” quan tenen problemes, “més escolta” i “més confiança” en les seves capacitats. Un altre dels punts feia referència al propi cos: asseguren que volen millorar l’alimentació i tenir hàbits més saludables.