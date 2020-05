Espanya anuncia un descens de contagis i registra 96 positius en les últimes 24 hores

El ministeri de Sanitat espanyol ha registrat un descens en els contagis, amb només 96 positius en 24 hores (la xifra més baixa des que hi ha dades), i ha comunicat dos morts des de dissabte. D'aquests nous casos diagnosticats, 32 han estat comunicats per Madrid i 17 per Castella i Lleó, que presenten 3 i 6 noves víctimes mortals, respectivament, mentre que a Catalunya ascendeixen a onze els morts en els últims set dies i a deu el nombre de nous contagis en 24 hores. Les morts en els últims set dies arriben a 39. Des de l'inici de la crisi sanitària han mort a Espanya 27.127 persones, i 239.429 han patit la malaltia.

Proves PCR

El govern espanyol calcula que a Catalunya s'han fet 467.591 proves PCR des de l'inici de la pandèmia, dada que suposa una taxa de 61,4 PCR per cada 1.000 habitants. De fet, segons les dades difoses pel ministeri de Sanitat, Catalunya és el segon territori de l'Estat on s'han fet més tests PCR, només per darrere de la Comunitat de Madrid, que n'ha fet 538.282. En total, l'executiu espanyol calcula que s'han fet 2.536.234 PCR a tot l'Estat, 53,8 PCR per cada 1.000 habitants. Paral·lelament a aquestes proves diagnòstiques, els territoris de l'Estat també han fet 1.527.609 tests ràpids d'anticossos.