La por al Covid-19 arriba a les borses de tot el món

Dilluns va ser el primer avís i ahir, després de la treva de dimecres, la confirmació. El coronavirus està arrasant els mercats borsaris mundials i ho fa a la mateixa velocitat amb la qual s’estén el brot. Després d’iniciar la setmana amb unes pèrdues del 4%, la més importat des del referèndum del Brexit, el 24 de juny del 2016, ahir l’Íbex-35 tancava amb una caiguda del 3,5% i per sota dels 9.000 punts, la segona baixada més destacada des de principi d’any.

La situació és preocupant si es té en compte que en els últims sis dies les pèrdues ja sumen un 11% i que només fa deu dies l’Íbex-35 superava la barrera dels 10.000 punts després d’un any i mig sense fer-ho. Les empreses relacionades amb el sector turístic i de transport aeri van ser les més castigades. No és casualitat, ja que és precisament aquest sector el que de moment està sent més castigat pels efectes derivats del coronavirus.

L’únic valor dels parquets madrilenys que va tancar en positiu va ser l’empresa de telefonia MásMóvil (+5, 9%). En canvi, IAG , el grup d’aerolínies on hi ha, entre d’altres, Iberia, British Airways o Vueling, va ser la que va registrar el descens més important amb un 8,8%. Precisament British Airways va anunciar dimecres al vespre que cancel·larà una vintena de vols entre Londres i Milà durant les pròximes dues setmanes per la caiguda de la demanda causada pel Covid-19. Una opció que ahir van anunciar altres companyies com l’hongaresa Wizz Air.

Els altres dos valors que més van caure van ser Bankia, que porta un mal any a la borsa amb un -5,54%, i Mediaset, que és italiana però que a Espanya està present amb diferents canals de televisió, els dos més importants Telecinco i Cuatro.

El sector turístic, el més tocat

A banda d’IAG, les altres dues empreses del sector turístic que cotitzen a l’Íbex-35 també van registrar descensos importants. Es tracta de la cadena hotelera mallorquina Meliá Hotels, que ho va fer un 4,6%, i el proveïdor informàtic per a la indústria de viatges i turisme Amadeus, que va caure més d’un 4% .

La resta de mercats borsaris a Europa també van reproduir la tendència en negatiu de l’espanyola i van tancar la jornada en vermell, tot i que cap ho va fer amb el descens de l’Íbex-35. L’índex FTSE MIB, el de referència a Itàlia, país amb més casos de coronavirus d’Europa, va tenir una caiguda del 2,6%. La caiguda de les borses alemanya i franca va ser superior. La primera, el DAX 30, ho va fer un 3,1%, mentre que al CAC 40 el descens va ser del 3,3%.

Als Estats Units, els parquets van seguir immersos en el pessimisme dels últims dies davant els efectes del coronavirus i sobretot per la por que el brot continuï propagant-se als Estats Units, on ahir ja s’havien detectat una seixantena de casos. Wall Street va obrir la jornada en números vermells. Només cinc minuts després de la seva obertura, la caiguda del Dow Jones era ja de prop de 500 punts. Tots els sectors van començar en negatiu, amb l’energètic (-3,8%) encapçalant les pèrdues, seguit pel tecnològic, l’industrial i el financer. Al tancament d’aquesta edició la baixada era similar a la de la borsa italiana, amb un -2,8%.

JORNADA NEGRA -3,5% La caiguda que va registrar dijous la borsa espanyola, la segona més important d’aquest any. -2,6% La borsa italiana, l’índex FTSE MIB, va caure menys que l’espanyola. -3,1% El DAX 30 va caure quatre dècimes menys que l’Íbex-35. -3,3% La francesa va ser la segona borsa europea que més va caure, per darrere de l’espanyola. -2,8% És la caiguda que estava registrant el Dow Jones al tancament d’aquesta edició.