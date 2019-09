Ampli ventall d’iniciatives de tots els colors

Escamot de microteatre

El maig del 2018 l’equip de La Saleta, la Cia. Apropet i La Càpsula Produccions van decidir unir-se per impulsar l’escena lleidatana amb una iniciativa inèdita a la ciutat. Així naixia Lo Microfest, un festival de microteatre de caràcter bianual. Un any i mig després, el festival s’ha consolidat com a audaç proposta cultural. Lo Microfest arriba a la quarta edició enmig de les Festes de Tardor de Lleida amb representacions de petit format i curta durada que, com sempre, es duran a terme a l’espai alternatiu de proximitat La Saleta. Les sis companyies participants formaran l’escamot teatral i ens mostraran les seves peces de teatre musical, dansa, teatre físic, teatre de text i comèdia durant els dos dies del festival. Les Artistes Locals, Íria Llena i Ferran Orobitg cobriran el flanc escènic en la primera jornada. L’endemà, la Companyia Inhabitans, La Dona Barbuda i la Cia. Dancescape n’agafaran el relleu i clouran el microesdeveniment més macroestimulant.

L’humor aterra a Tàrrega

Els efectes positius que riure aporta a la nostra salut, en el sentit ampli de la paraula, són del domini públic. L’humor és un bàlsam necessari que desenvolupa la intel·ligència, allibera tensions i nodreix el nostre benestar. L’associació targarina Agrat és la impulsora de Lo Memefest, una flamant proposta cultural que opta per l’humor en diferents vessants. El Festival de l’Humor de Ponent, dirigit a tots els públics, ambiciona difondre la cultura de l’humor tant en els seus formats clàssics com en els més nous. De fet, el festival pren el nom del mem, la imatge o vídeo acompanyats d’una frase amb to còmic i un alt impacte a les xarxes socials, que ha revolucionat la manera com entenem l’humor. Tot un seguit d’activitats -tant de gratuïtes com de pagament- en diversos espais de la ciutat, com ara exposicions, monòlegs, projeccions, tallers, vermuts debat i micros oberts, convertiran Tàrrega en el punt neuràlgic de les riallades durant el segon cap de setmana d’octubre.

Festí fadista

Deambular pel barri de l’Alfama de Lisboa és fer un petit viatge pels seus perfums, les seves imatges i els seus sons. L’Alfama és el bressol del fado, l’expressió musical de l’ànima de Portugal. El fado, més senzill de sentir que no pas de definir, és una composició d’emocions que es mou entre el goig i la melangia. La ciutat de Lleida abraçarà l’essència lusitana d’aquest cant amb l’Interfado, un festival que ja és tot un referent a l’Estat. De l’11 al 26 d’octubre, la capital del Segrià acollirà el fado i altres estils musicals que experimenten al voltant d’aquest gènere. Per obrir boca, una jam de fusió jazz-fado a l’Orfeó Lleidatà inaugurarà el festival. El tast continuarà amb artistes de procedència diversa que ens oferiran les seves mirades sonores en els concerts al Cafè del Teatre de l’Escorxador. L’univers fadista anirà acompanyat d’altres activitats paral·leles gastronòmiques i artístiques, en un banquet perfecte.

Transfeminisme a peu de carrer

En ple segle XXI, la programació cultural dels municipis no dona prou visibilitat a les dones. L’alta taxa de participació femenina en les activitats culturals s’ajusta minsament a la presència d’aquest gènere en les activitats programades. Aquest desequilibri és el que va comportar que un col·lectiu de dones i persones amb identitats de gènere dissidents de Lleida projectessin un festival autogestionat transfeminista. El Figa Fest, que s’autodefineix com a “contrareaccionari”, pretén empoderar la imatge de les dones, amb independència del seu gènere, en diversos àmbits artístics i culturals. És un festival de música i espectacles que es duu a terme a l’espai públic per recuperar-lo com a racó d’encontre i que potencia la realització d’actes culturals de franc. La programació, oberta a públics de totes les edats, comptarà amb actuacions de circ, microteatre i concerts de múltiples gèneres, entre més propostes. La jornada es complementarà amb un mercat de productes artesans i sostenibles.