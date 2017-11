Augmenten un 7% les dones que consulten sobre violència masclista a Lleida

El nombre de dones que han fet consultes sobre violència masclista a la plana de Lleida ha crescut un 7% fins al 31 d'octubre d'aquest 2017 respecte del mateix període de l'any passat. En concret, els serveis d'informació i atenció a les dones (SIAD) de les comarques de Ponent i el Solsonès han fet 4.077 atencions a 1.704 dones quan el 2016 van ser 3.852 consultes de 1.590 dones. Són dades que ha facilitat avui la delegació del Govern a Lleida coincidint amb la commemoració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Gairebé el 23% de les dones ateses pel SIAD han requerit assessorament psicològic i el 18%, jurídic. La coordinadora territorial a Lleida de l'Institut Català de les Dones, Carme Castelló, ha atribuït aquest augment de consultes a una major conscienciació del problema però també a l'inici de la millora de la situació econòmica, que fa que moltes dones es puguin plantejar sortir de situacions de maltractament que fins ara aguantaven per manca de recursos.

Segons les dades facilitades per la Generalitat, s'han reduït lleugerament les dones que s'ha constatat que viuen en situació de violència masclista en aquestes comarques, que són 273 aquest any, 6 menys que el 2016. En canvi, també han crescut les atencions al Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) de Lleida, que ofereix informació, atenció i recuperació a les dones que han estat o estan en processos de violència masclista, així com als seus fills i filles a càrrec. Aquest 2017 han sigut 672 dones amb 90 fills i filles quan el 2016 van ser 526 dones i 74 infants.

El servei d'atenció permanent del 900 900 120 contra la violència masclista ha rebut 277 trucades de les comarques de la plana de Lleida i el Solsonès, el 3,3% del total de Catalunya. La majoria de les trucades les ha fet la mateixa usuària (71,6 %), mentre que la resta provenien de familiars (26,4%) o professionals (2%).

D'altra banda, 70 infants (36 nois i 34 noies) de 50 famílies ha estat atesos al punt de trobada de Lleida destinat a fer complir el règim de visites amb els seus familiars, establert mitjançant resolució judicial o ordre administrativa. Són els fills i les filles de les dones que han patit violència masclista i que poden, així, trobar-se amb el progenitor que no té la custòdia o amb d'altres parents en un entorn de protecció assistit per professionals especialitzats.