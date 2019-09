La Fira de Sant Miquel marca l’inici del calendari firal lleidatà

La 65a Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida i la 34a Eurofruit comptaran amb la presència de 314 expositors repartits en els 54.000 metres quadrats de superfície expositiva del recinte de Fira de Lleida, unes xifres semblants a les últimes edicions. Les dues fires acolliran una seixantena d’activitats paral·leles i segueixen amb la seva aposta per la professionalització, la innovació, la transferència tecnològica i la internacionalització. En aquest sentit, s’ha previst una missió comercial amb Bielorússia i una missió comercial inversa amb deu països de tots els continents. La inauguració de Sant Miquel i Eurofruit anirà a càrrec de la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà.

La Fira de Sant Miquel, que tindrà lloc a la capital del Segrià del 26 al 29 de setembre, marca l’inici d’un calendari firal en què el sector agroalimentari és l’actor principal, almenys l’últim trimestre de l’any. La Fira de l’Ametlla, a Vilagrassa (Urgell); la Fira del Préssec de Pinyana, a Alfarràs (Segrià); la Fira de la Poma i Templers, a Barbens (Pla d’Urgell); la Fira del Formatge i la Nou, al Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell), la Fira del Rovelló, a Coll de Nargó (Alt Urgell); la Fira de Sant Ermengol, a la Seu d’Urgell (Alt Urgell); la Fira del Bolet i el Boletaire del Solsonès, a Solsona, i la Fira del Codony, a Tremp (Pallars Jussà), en són alguns exemples, entre els quals destaquen, per tradició, per nombre de visitants i per volum de negoci, la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, a Agramunt (Urgell), i la Fira del Comerç i el Rebost d’Alcarràs (Segrià), en què l’arrelada tradició firal que connecta els municipis de la demarcació de Lleida amb els seus propis costums pren un protagonisme especial. D’aquesta manera, el cor de la vila s’omplirà el dia 20 d’octubre amb més d’un centenar de parades de comerços locals, d’empreses del sector agrícola i ramader i de productes de proximitat com ara melmelades i embotits, dos dels principals actius econòmics de la localitat.

Per sucar-hi pa

De fet, la Fira del Comerç i el Rebost d’Alcarràs delimita el gruix de trobades pròpiament agroalimentàries de les fires i festes de les Terres de Lleida que giren al voltant de l’oleïcultura. La Granadella (Garrigues) és la primera localitat que celebra l’arribada de l’oli nou, el diumenge 3 de novembre, amb la Festa de la Primera Premsada, en què es posarà en marxa l’antiga maquinària del molí de la Cooperativa, que data del 1921.

El 16 i 17 de novembre tindrà lloc la Fira de l’Oli Verd de Maials (Segrià), el primer gran esdeveniment oleícola de les Terres de Lleida i, alhora, la presentació oficial de l’oli nou. La Fira de l’Oli i Productes d’Elaboració Artesana, a Juncosa (Garrigues); la Festa de l’Oli Nou, a Castelldans (Garrigues), i la Fira de l’Oli de la Vall del Corb, a Belianes (Urgell), precedeixen la Fira de l’Oli d’Arbeca, població coneguda com el bressol de l’oliva arbequina, l’or líquid de la comarca de les Garrigues, i la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra de les Garrigues, a les Borges Blanques, màxim exponent de les fires per sucar-hi pa.

Per llepar-se’n els dits

Esment a part mereix la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, un esdeveniment de referència en el calendari firal català que se celebra el segon cap de setmana d’octubre. Nascuda l’any 1988 a redós d’un mercat del torró, ha evolucionat fins a convertir-se en un punt de trobada del món del dolç i del producte agroalimentari de qualitat en què el torró i la xocolata a la pedra, dos productes puntals de l’economia d’Agramunt, en continuen sent l’emblema.

A més, alguns dels professionals més reconeguts de la cuina i la pastisseria acostaran el seu mestratge rere els fogons al públic de la fira. Parlem de xefs com Lluís Costa, Pol Contreras, David Gil, Gemma Clofent, Lucila Canero i Pep Nogué, entre d’altres. Mentrestant, els torronaires i xocolaters d’Agramunt mostraran les seves últimes propostes encaminades a convertir el torró en unes postres per llepar-se’n els dits presents a taula durant tot l’any.