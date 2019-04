Gerb celebra una nova edició de la seva fira

Queviures artesans, formatges o escultures són alguns dels atractius dels quals centenars de visitants van poder gaudir a la Fira de Gerb. La jornada, que es va celebrar el diumenge 7 d’abril, es va veure marcada per la pluja, tot i que això no va impedir que hi assistís un ampli públic vingut principalment de la comarca de la Noguera.

La mostra també va comptar amb diferents jocs per als més petits, així com amb una exhibició dels anomenats Bascos. La fira, que s’ha anat consolidant a la vila, compta amb una alta participació de les entitats i associacions de Gerb.