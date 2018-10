La fiscal general promet "actuar amb la contundència necessària" pels incidents d'ahir que van "trencar la convivència"

La fiscal general de l'Estat, Maria José Segarra, s'ha compromès aquest dimarts a "actuar amb la contundència necessària" en contra dels incidents d'ahir als carrers de Barcelona coincidint amb l'aniversari de l'1-O. En declaracions als periodistes després de l'obertura de l'any militar a Madrid, Segarra no ha volgut entrar a valorar les declaracions del president de la Generalitat, Quim Torra, i ha dit que està "a l'espera de rebre els atestats dels Mossos". Un cop es rebin, valoraran "des de la perspectiva del Codi Penal totes les actuacions que es van produir desgraciadament durant el dia d'ahir i que van trencar la convivència de tots els catalans".

La fiscal general de l'Estat tampoc s'ha volgut pronunciar sobre el ple al Parlament sobre les suspensions dels diputats processats per rebel·lió. Ha assenyalat que reaccionaran "si és necessari quan es produeixin resolucions que trenquin l'ordre constitucional i estatutari". "Però no puc dir més perquè no sé què és el que ha passat ni passarà", ha afegit.

Finalment, sobre l'acusació de la fiscalia en el judici contra els líders independentistes al Suprem, Segarra no s'ha volgut mullar sobre les paraules d'ahir de Torra i sobre si les actuacions dels CDR podrien aparèixer en l'escrit d'acusació. "És prematur parlar de fets quan encara no s'han presentat els atestats per part del Mossos. Quan arribin a la fiscalia i als jutjats ja es prendran les decisions que toqui", ha conclòs.

Lesmes: "L'actuació de pocs no pot dificultar la convivència"

Durant el mateix acte d'obertura de l'any judicial militar a la seu del tribunal militar central, el president del Tribunal Suprem i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha condemnat "fermament" els "actes violents d'ahir a Catalunya" i ha recordat al president de la Generalitat, Quim Torra, que ha de "garantir l'ordre públic i impedir que l'actuació de pocs dificulti la convivència ciutadana en espais que són de tots".

Lesmes ha tornat a defensar que "la democràcia no existeix sense regles i sense dret" i que "no pot construir-se sobre bastides que divideixen la societat i no preserven els drets i llibertats de tots". És el mateix discurs que ja va esgrimir durant l'obertura de l'any judicial al Suprem. Lesmes considera que "fora de les premisses de l'estat constitucional, la llibertat i els drets es debilitarien i només podrien garantir-se enfront els que es mostressin submisos al poder establert en cada moment".