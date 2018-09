Centenars de persones omplen Sant Jaume per evitar l’homenatge a la policia de l'1-O

La crida de l’independentisme a ocupar la plaça Sant Jaume per evitar que avui el sindicat policial Jusapol pugui fer l’homenatge als agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que van participar en l’operació contra el referèndum ha tingut efecte i unes 300 persones i han passat la nit, tot i que en principi la convocatòria era avui a les set del matí. L’ANC, la CUP i els CDR van demanar que la gent ocupés la plaça des d'ahir per impedir que els Mossos els barressin el pas avui.

Des de primera hora d'avui el degoteig de persones que arriben a la plaça per unir-se a la concentració és constant i a hores d'ara ja es compten en centenars els aplegats en aquest punt central de la ciutat comtal.

Itineraris modificats

El departament d’Interior va anunciar dijous que havia modificat els itineraris de les dues manifestacions perquè no coincidissin i havia proposat altres trajectes. A més, els Mossos van desallotjar un dia abans l’acampada independentista que s’havia reprès després de la festa major amb l’argument de l’alerta antiterrorista que viu la capital catalana des dels atemptats jihadistes del 17 d’agost de l’any passat. Amb l’objectiu d’estalviar-se problemes amb les tendes, els membres de l’Acampada per la Llibertat van demanar ahir que la gent no en portés i molts dels concentrats van portar cadires plegables per passar-hi la nit. Una nit amenitzada amb música i taules rodones en què van participar, entre d’altres, el president del grup parlamentari de la CUP, Carles Riera. D’aquesta manera, l’independentisme més combatiu es negava a acceptar la prohibició de concentrar-se a la plaça Sant Jaume. El sindicat Jusapol, en canvi, va anunciar ahir en un comunicat que acceptava -a desgrat- modificar l’inici de la seva marxa i va citar els seus simpatitzants a les dotze del migdia davant de la Prefectura de la Policia Nacional a la Via Laietana, a uns cent metres de la plaça Sant Jaume.

Preservar la dignitat de l’espai

En una roda de premsa conjunta ahir de les entitats independentistes, la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, va justificar la decisió de plantar-se per preservar la dignitat de la plaça Sant Jaume, on hi ha l’Ajuntament i la Generalitat: “Fins a quin nivell d’indignitat estem disposats a suportar?”, es va preguntar la màxima representant de l’entitat per carregar contra l’homenatge als autors de la repressió policial l’1-O. Més contundent va ser Adriana Roca, la portaveu d’Arran, que ha convocat avui un Holi Festival -festa dels colors- a la plaça: “No podem permetre que el feixisme es passegi lliurement pels nostres carrers”, va deixar clar la portaveu abans d’afegir que “el feixisme avança si no se’l combat”. En representació dels Comitès de Defensa de la República (CDR), Mònica Martí va advertir que plantaran cara a la mobilització policial. “Si volen homenatjar algun policia haurà de ser per damunt nostre”, va avisar Martí, que va admetre que el canvi d’emplaçament de l’inici de la marxa de Jusapol és una primera victòria.

Des de la CUP, Riera, que també va participar en la roda de premsa, no es va mossegar la llengua a l’hora de criticar el Govern: “Necessitem molts 1-O i 3-O per exercir de manera efectiva el dret a l’autodeterminació. Avui els partits independentistes i les institucions catalanes són un embut, un fre a les aspiracions del moviment republicà per fer efectiu el referèndum de l’1-O”, va assenyalar el diputat de la CUP, que defensa una mobilització permanent al carrer per materialitzar la República.