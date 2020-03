L'estat d'alarma s'allargarà més de 15 dies i SEAT presenta un ERTO que afecta uns 10.000 treballadors: les claus del migdia amb Antoni Bassas (16/03/2020)

És dilluns, 16 de març del 2020, un repàs de notícies a l’hora de dinar.

1. Última actualització de xifres: el coronavirus suma 903 casos detectats a Catalunya i 12 morts. El total de casos detectats a Espanya és de 9.191, amb 309 morts. Vora la meitat dels casos són a la Comunitat de Madrid, que és la més afectada. El total a Espanya és de 309 morts. Per cert, a Màlaga ha mort un jove de 21 anys. Tenia patologies prèvies.



Fernando Simón, el director general d’emergències del ministeri, parlant de la gent que som a casa ha dit: “Hem de ser molt conscients que això ha de durar 14 dies com a mínim. Els següents 4 o 5 dies no seran tan divertits. Però la tensió l'hem de mantenir i l'última setmana no serà fàcil".

2. El ministre Ábalos ja ha dit avui que l’estat d’alarma s'haurà d'allargar més enllà de dues setmanes: “És evident que haurem de prorrogar aquesta situació, ja veurem amb quines mesures, però en quinze dies no crec que estiguem amb capacitat de guanyar aquesta batalla”.

Després de 15 dies, el govern espanyol no pot allargar l’estat d’alarma, sinó que ha li ha de votar el Congrés. I el lehendakari Urkullu, potser veient el fracàs de les municipals d’ahir a França, ha anunciat que les eleccions a Euskadi, previstes pel 5 d’abril, queden suspeses “ sine die”. Urkullu ho ha parlat amb els partits aquest matí.

Per tot plegat, no s’entén tanta insistència en quedar-se a casa aquest cap de setmana i tanta gent anant a treballar aquest matí en transport públic.

3. Mentrestant, l'investigador Oriol Mitjà ha explicat que l'assaig clínic que començarà a la conca d’Òdena i la zona metropolitana nord oferirà tractament profilàctic a 195 persones que hagin donat positiu per Covid-19 i a una quinzena de contactes de cadascuna d'aquestes persones. A Catalunya Ràdio, Mitjà ha demanat que pleguin els responsables del ministeri.

4. Econòmicament ja es veu que la passarem magra: SEAT ha presentat un Expedient de Regulació Temporal que entre treballadors i els fabricants de components afectarà 10.000 treballadors. Aquesta tarda la direcció ho explicarà al comitè d’empresa.

Les borses han obert a tot el món amb grans caigudes. L’Íbex-35 està caient al voltant d’un 10%, especialment arrossegat per British Airways i Iberia. S’han deixat una quarta part del seu valor a la sessió.

L’actualitat del dia, per cert, continua tenint a dalt de tot el titular que no és de coronavirus:

5. Felip VI ha anunciat que retira l'assignació econòmica que rebia el seu pare, el rei Joan Carles, en qualitat de rei emèrit dels pressupostos generals de l'Estat –que eren uns 194.000 euros anuals– i que renuncia a l'herència que li pogués correspondre. La Zarzuela admet així, implícitament, la culpabilitat de Joan Carles I en els, fins ara, presumptes escàndols de corrupció i intenta, alhora, posar un tallafocs entre fill i pare.

Recordeu que trobareu tota la informació actualitzada al minut a minut d’Ara.cat. A les 8 del vespre tornarem amb un altre resum de l’actualitat.