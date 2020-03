Ja hi ha 9.191 casos detectats de coronavirus a Espanya i 309 morts

Espanya se situa a prop dels 10.000 infectats per coronavirus. El ministeri de Sanitat ha informat a les 13 h del migdia de 9.191 casos a tot l'Estat, 4.165 dels quals a la Comunitat de Madrid, gairebé la meitat. Respecte a aquest diumenge, es tracta d'un increment de més de 1.400 casos. L'epidèmia ja ha comportat a Espanya la mort de 309 persones, i 530 han estat donades d'alta. Segons ha informat Fernando Simón, 3.215 es troben hospitalitzades, per bé que un 50% dels afectats reben atenció domiciliària. Aproximadament, cada dia hi ha un 25% més de casos que l'anterior.

Simón s'ha mostrat conscient del canvi que ha viscut la ciutadania des de l'aplicació de l'estat d'alarma i ha advertit que el període de quarantena "no serà fàcil". "Si no mantenim la tensió, l'esforç dels primers dies no servirà. No podem deixar que aquests esforços se'n vagin en orris pel relaxament", ha afirmat. L'epidemiòleg ha subratllat que el que fins fa poc eren recomanacions –mantenir una distància d'un metre i mig entre persones i rentar-se les mans amb freqüència– són ara obligacions, a fi d'aturar el contagi. Tot i així, ha assenyalat que les mesures a prendre entren dins la raonabilitat i ha expressat que no és necessari acudir al supermercat, per exemple, amb guants i mascareta. Sí que ha reiterat, però, la necessitat de fer cas a les mesures de restricció de la mobilitat, especialment per protegir els grups de risc.

Mor un jove de 21 anys a Màlaga

La majoria de morts per la malaltia són persones d'avançada edat i la mortalitat se situa en un 3%, ha informat Simón. Amb tot, aquest dilluns s'ha conegut la mort d'un noi de 21 anys que havia donat positiu a les proves de coronavirus a Màlaga, segons ha informat a Efe José Bueno, president de l'equip de futbol Atlético Portada Alta, on el jove feia d'entrenador. Ha explicat que la mort del noi es va produir cap a les 20 h a l'Hospital Regional de Màlaga i que poc abans havia parlat amb la seva família, que li havia dit que es trobava estable.

L'obediència de la ciutadania tindrà efecte en la corba epidemiològica, ha assegurat Simón, que no s'ha atrevit encara a situar quan arribarà al punt màxim. "L'epidèmia encara creixerà, no sabem si dos, tres o set dies", ha assenyalat, i ha afegit que l'impacte de l'aplicació de l'estat d'alarma encara no s'observarà fins d'aquí a quatre dies com a mínim. Simón ha relatat que es treballa en diversos escenaris i que el pessimista indicaria que els pròxims deu dies la corba encara pujarà, però s'ha mostrat esperançat que es pugui no donar aquesta situació. "Per això, les mesures s'han d'aplicar rigorosament", ha afegit. En qualsevol cas, aquest matí Ábalos ja ha deixat caure que l'estat d'alarma s'allargarà més dels quinze dies previstos.

Els responsables del comitè de gestió del coronavirus creat pel govern espanyol han comparegut aquest matí després de la primera reunió, celebrada aquest dilluns. Pedro Sánchez es trobarà cada dia amb els ministre de Sanitat, Salvador Illa; d'Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Defensa, Margarita Robles; i de Transports i Mobilitat, José Luis Ábalos. A més, a cada ministre l'acompanyen els seus respectius número dos, que compareixen davant els mitjans de comunicació. Són el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón; el cap del Jemad, Miguel Ángel Villarroya; el director adjunt operatiu de la Policia Nacional, José Ángel Jiménez; i de la Guàrdia Civil, Laurentino Ceña; i la secretària general de Transports, María José Rallo del Olmo.

150.000 mascaretes intervingudes a Jaén

Una de les novetats que el govern espanyol va explicar aquest diumenge és la posada a disposició del ministeri de Sanitat de tot el material sanitari en poder d'empreses privades que pugui servir per fer front al coronavirus. Ceña ha explicat que s'han intervingut unes 150.000 mascaretes en una fàbrica d'Alcalá la Real, un municipi de la província de Jaén, 86.000 de les quals s'han transportat aquesta nit fins a l'Hospital Infanta Sofía de Madrid. La resta es porten durant aquest matí. "No escatimarem esforços", ha assegurat el tinent general de l'institut armat en la roda de premsa.

La mà dreta d'Ábalos, María José Rallo del Olmo, ha informat de la concurrència de passatgers al transport públic i ha situat en un 20% l'afluència a l'AVE i als trens de mitja distància. A Rodalies, entre un 20% i un 30%. Rallo del Olmo ha admès moments puntuals d'aglomeració aquest matí per alguns problemes tècnics i ha anunciat que aquest dimarts s'incrementarà el servei a la línia C5 de Madrid. Una de les novetats de la nova situació que viu l'estat espanyol és el desplegament de l'exèrcit arreu del territori.

Operació Balmis

El cap de l'Estat Major de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya, ha parlat de l'operació Balmis. La seva missió fonamental serà, de moment, la inspecció d'infraestructures crítiques i desinfecció d'aquelles zones on es puguin produir aglomeracions, com estacions de tren, autobús i metro. Segons han explicat fonts del ministeri de Defensa, després que diumenge es despleguessin a les 7 ciutats on compten amb batallons, aquest dilluns s'han destinat més de 1.000 efectius, dels quals 240 a la Comunitat de Madrid, 220 entre Sevilla i Màlaga, 110 a València, i 240 a Castella i Lleó. El ministeri no ha destinat cap militar a Catalunya, tot i que no descarten fer-ho: el cap de l'Estat Major, el general Miguel Ángel Villarroya, ha assegurat que el desplegament arribarà a tot l'Estat en funció de les necessitats.