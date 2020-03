L’Estat intervé la sanitat privada i mobilitza l’exèrcit pel coronavirus

Ni un dia ha tardat el govern espanyol a fer servir els plens poders que li permet el nou estat d’alarma per aturar el coronavirus. El nou superministre de l’executiu de Sánchez, el català Salvador Illa -el reial decret li dona tot el control per sota del president espanyol-, va anunciar ahir al vespre des de la Moncloa la intervenció de tota la sanitat privada, així com la confiscació immediata, en un termini de 48 hores i sota pena de sanció, de totes les mascaretes, kits de PCR per al diagnòstic de la Covid-19, guants, bates, solucions hidroalcohòliques i dispositius de ventilació mecànica.

Allà on no arribin els civils, intentaran arribar-hi els militars. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va anunciar per la seva banda la mobilització de tot l’exèrcit per lluitar contra el virus. Ja s’ha facultat els militars per fer d’agents de l’autoritat i la intenció és que es “despleguin” per tot el territori, allà on faci falta, muntant hospitals de campanya si és necessari. Tant Illa com Robles van comparèixer juntament amb els ministres de l’Interior i de Transports, amb els quals integren el pont de comandament del govern espanyol en estat d’alarma. La imatge era inèdita, ja que els flanquejaven diferents membres de l’exèrcit i de les forces de seguretat corresponentment vestits amb els seus uniformes.

Amb la intervenció d’Illa, tant hospitals com clíniques catalanes passen a estar sota la tutela de la consellera de Sanitat, Alba Vergés, que podrà disposar-ne “com millor consideri”. No és una mesura qualsevol, ja que a Catalunya hi ha més hospitals privats -són un 70% del total- que no pas públics. De fet, el 56% dels llits disponibles -més de 19.000 en total- són de titularitat privada. En canvi, aquests centres atenen menys d’un terç de les urgències (22,3%), segons dades del 2017 de l’Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat.

Aquests centres aglutinen fins a 6.700 metges, molts dels quals compaginen la feina a la sanitat privada amb la de la pública. Davant la falta de mans per una crisi que es preveu molt greu d’aquí una o dues setmanes, el ministre de Sanitat també va anunciar una contractació sense precedents de metges. S’acceptarà qualsevol llicenciat que hagi aprovat el MIR però que no tingui plaça, així com estrangers amb el títol, encara que estigui sense convalidar a l’Estat. A més, es prorroga la contractació de metges residents d’últim any en la majoria d’especialitats i se suspenen les rotacions en curs o programades de la resta de residents perquè puguin prestar serveis on calgui més esforç de professionals.

A molts d’ells se’ls podrà destinar als hospitals de campanya que Sanitat preveu construir en els pròxims dies, seguint els passos d’Itàlia. Illa ha facultat també tots els consellers autonòmics perquè disposin de qualsevol espai públic o privat que reuneixi les condicions per prestar l’atenció en règim de consulta o d’hospitalització. Se segueixen així els passos de la Comunitat de Madrid, que ja va anunciar l’habilitació d’hotels i pavellons com a hospitals per als malalts per coronavirus que no estiguin en una situació crítica. A més, Defensa ja va desplegar ahir la Unitat Militar d’Emergències (UME) a Madrid, València, Sevilla, Saragossa, Lleó, Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife. També va activar metges militars a la reserva i va donar instruccions a la farmàcia militar perquè incrementi l’elaboració de solució desinfectant hidroalcohòlica, així com altres medicaments genèrics que puguin ser necessaris.

La sanitat s’engreixa així per lluitar contra l’increment exponencial de contagis, que en el moment de tancar aquesta edició ja eren més de 7.753 al conjunt de l’Estat, la meitat dels quals només a Madrid, forat negre del virus, on ja hi ha almenys 213 morts, un 74% del total (288). Tot i els esforços, Espanya continua, de moment, el camí d’Itàlia i no hi ha cap senyal que indiqui que la corba de contagis hagi de tendir a aplanar-se.

Primer dia laborable

Catalunya es va despertar ahir confinada. El trànsit rodat a la ciutat de Barcelona va caure fins a un 75% i la policia va començar a fer els primers controls perquè la gent es confinés a casa. Malgrat les advertències, molts encara van desafiar la limitació de moviments, així com la mesura de sortir al carrer només sol. En resposta, l’Ajuntament de Barcelona va procedir a tancar parcs i jardins, així com a precintar les platges. Per al president de la Generalitat, les mesures implantades pel govern espanyol no són suficients i va fer una crida a l’“autoconfinament” de tothom. Avui, primer dia feiner des de l’aprovació de l’estat d’alarma, serà la veritable prova de foc de la mesura.