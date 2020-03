Ábalos dona per fet que l'estat d'alarma es prorrogarà: "Amb 15 dies no guanyarem aquesta batalla"

El govern espanyol ha avançat aquest dilluns que l'estat d'alarma i les restriccions imposades pel coronavirus s'hauran d'allargar més enllà de dues setmanes. "Amb 15 dies no crec que tinguem capacitat per guanyar aquesta batalla", ha assegurat el ministre de Transports, José Luis Ábalos, en una entrevista a RNE. Segons el ministre, l'estat d'alarma inicialment són 15 dies perquè és el termini legal, "però és evident que haurem de prorrogar la situació, ja veurem amb quines mesures", ha dit. Ábalos ha admès que el govern de Pedro Sánchez no té "un calendari cert" per a l'estat d'alarma, però ha advertit que "si no es prenen mesures especialment dures" serà difícil frenar la propagació del Covid-19. L'escenari amb què treballa la Moncloa, apunten fonts de l'executiu, és que al ple del 24 de març previst al Congrés per convalidar reials decrets, serveixi també per obtenir el suport dels grups per allargar l'estat d'alarma.

En qualsevol cas, una pròrroga de l'estat d'alarma necessita l'aval del Congrés de Diputats. De moment, Sánchez hi compareixerà aquest dimecres a les nou del matí de manera presencial per explicar als grups parlamentaris l'aplicació de l'estat d'alarma. Fonts de la Moncloa han informat que així ho ha traslladat al líder del PP, Pablo Casado, amb qui s'ha reunit telemàticament aquest migdia, tal com farà també amb la resta de portaveus de la cambra baixa. A Casado li ha demanat "unitat d'acció" i li ha transmès que la batalla contra el coronavirus no entén de "colors polítics". En una compareixença, el líder conservador ha transmès el seu "suport" a totes les "mesures necessàries" que apliqui el govern espanyol i ha posat l'accent en la recepta econòmica per ajudar a empreses, autònoms i treballadors.

Ábalos ha insistit en la crida a la responsabilitat de la ciutadania per quedar-se a casa. "Si realment tots som responsables i actuem d'acord amb els requeriments i no banalitzem ni frivolitzem la situació, sinó que ens corresponsabilitzem i estem units davant la pandèmia, evidentment les mesures tindran més efecte", ha afirmat a RNE.

El rei es reunirà dimecres amb Sánchez i el comitè de gestió de la crisi

Felip VI es reunirà aquest dimecres a la tarda al Palau de la Zarzuela amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i els quatre ministres que integren el comitè tècnic de gestió del coronavirus, segons han informat fonts de la Casa Reial a l'agència Efe. Serà la primera vegada en la qual hi participarà el rei des que el govern espanyol va decretar l'estat d'alarma aquest cap de setmana per frenar l'epidèmia del coronavirus. Segons la Casa Reial, el rei està en permanent comunicació amb el cap de l'executiu espanyol per rebre informació sobre l'evolució de la pandèmia.

Tancament de fronteres

Sobre el tancament de fronteres, que també dona per fet, Ábalos ha apostat per prendre una posició europea conjunta i ha recordat que aquest dilluns hi ha una reunió dels ministres europeus d'Interior per abordar la qüestió. "El que seria ideal és que es plantegi una qüestió a nivell europeu perquè estem parlant de territori Schengen", ha justificat. "S'estan prenent algunes decisions que indiquen que, evidentment, tot passarà per anar tancant fronteres per evitar el pas de turistes o de persones per la frontera", ha explicat el ministre. En aquest sentit, el titular de Transports ha admès que el turisme "és una activitat que s'haurà de sacrificar" per la pandèmia de coronavirus. També el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apuntat al tancament de fronteres. "És una possibilitat real" ha assegurat en una entrevista a la Cadena Ser.

El ministre de Transports i secretari d'organització del PSOE també ha carregat contra el president de la Generalitat, Quim Torra, a qui ha demanat que "aparqui" els projectes polítics. "Ara la batalla és la salut de les persones", ha dit Ábalos. "Torra s'equivoca" perquè "ni tan sols és coherent amb la lògica separatista" de solidaritat entre els pobles, ha subratllat el ministre espanyol.

Madrid situa el 15 d'abril com a "punt d'inflexió" del coronavirus

El conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha assegurat aquest dilluns que fins al 25 de març el nombre de casos de coronavirus continuarà creixent i a partir d’aleshores es començaran a veure els efectes de les mesures de contenció. En una entrevista a Onda Madrid, Ruiz Escudero també ha fixat el 15 d’abril com a punt “d’inflexió de la corba” del coronavirus. “Creiem que començarem a baixar en casos nous. Significarà que el control de la malaltia serà important”, ha assegurat.