"Vergonya màxima": l'actualitat en 9 tuits

1. Melcior Comes, escriptor

Mai han cessat cap corrupte dels seus. I ara amb el 155 es carreguen Molons per la seva implicació en el referèndum. Vergonya màxima.

2. Conxa Terré, músic i graduada en dret

Vergonya de qui? d'ells? no en tenen. Vergonya la nostra de deixar-nos-ho fer tot sense dir ni piu.

3. Antoni-Italo de Moragas, professor al CUNEF

Davant la palesa impossibilitat de la via unilateral, als partits independentistes se’ls ha de tornar a exigir que tinguin un projecte de transformació d’Espanya (inclús si el que volen és la independència). Doneu solucions als problemes. Feu política útil i avorrida.

4. Quim Torra Pla, diputat al Parlament (JxCat)

5. Meritxell Plana, assessora en comunicació

Per què ens vàreu fer creure que era possible si ara reculeu? @Esquerra_ERC @pdcat @JuntsXCat

6. Jaume Aulet, professor de filologia catalana a la UAB

Per desgràcia, em sembla que els catalans entenem massa bé per què els manaires del Regne d'Espanya són partidaris de la cadena perpètua.

7. Mireia Boya Busquet, exdiputada al Parlament (CUP)

8. Ignasi Oliva Gispert, periodista

Según los voceros de la corte ayer la Guarda Civil no entró en la Generalitat y lo de Lavapiés fue "un infarto". Cuando despertéis no quedarán ni los cimientos de la convivencia.

9. Àlex Hinojo, activista per al lliure coneixement

Avui la @Viquipedia en català fa 17 anys. Fou la primera edició no anglesa en tenir articles. És un exemple de fins on poden arribar els projectes gestionats per les comunitats. Orgullós de formar part d'aquesta comunitat. #Viquipèdia17