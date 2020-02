"Perpinyà, la Urquinaona dels pares": l'actualitat en 9 tuits

1. Mònica Sabata, psicòloga i consultora institucional

2. Òscar, tuitaire

3. Marc Arza, ‘business angel’ i exregidor a Reus (PDECat)

4. Àlvar Llobet, periodista

5. Núria Costa, tuitaire

6. Adrià Pujol Cruells, escriptor

7. Núria Alcaraz Coca, doctoranda en sociologia

8. Adrià Padilla, periodista

9. Greg Larsen, humorista i escriptor

It's crazy how with the coronavirus Americans are just this minute realising that if everyone doesn't have access to free healthcare then it's worse for everyone like they literally just heard about the concept that diseases can spread from one person to another