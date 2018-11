"Piròmans": l'actualitat en 8 tuits

1. Gerardo Tecé, escriptor





2. Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat



Hi han anat a provocar, com fan sempre. Són priòmans des del primer dia. Van néixer per fer això. Només que els apuntaladors de la monarquia, tan centrats i rigorosos ells, ens els volen fer empassar com a liberals. Perquè ja se sap que els radicals sempre són els altres... https://t.co/xHqBhPvCea